Erol Bulut'tan Marcao-Halil Dervişoğlu yorumu: Bir tokat olayı var kapatılmaya çalışılıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray ve Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao'nun milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiasına yönelik olarak, "Ben Altay (Bayındır) ile konuştum. Bir tokat olayı olduğunu öğrendim. Bu konu gördüğüm kadarıyla kapatılmaya çalışılıyor, bu hoş bir şey değil" diye konuştu.

Erol Bulut, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gazetecilerle yemekte buluştu. Bulut, takımıyla ilgili tüm sorulara yanıt verirken, Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası da gündeme geldi.

Ajansspor'un haberine göre; gazeteciler, sarı-lacivertli futbolcuların da milli takımda yer aldığını hatırlatarak, tokat olayına dair bir bilgiye sahip olup olmadıklarını sordu.

Bulut'un verdiği yanıtı ise Ahmet Ercanlar, Youtube kanalında açıkladı.

Marcao'nun tokat attığı iddiasına dair Ercanlar, şunları söyledi: "Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında tokat olayının yaşandığını açıklayan Erol Bulut, 'Ben Altay (Bayındır) ile konuştum. Bir tokat olayı olduğunu öğrendim. Bu konu gördüğüm kadarıyla kapatılmaya çalışılıyor, bu hoş bir şey değil' dedi."

Ne olmuştu?

Galatasaray ve Ümit Milli Takım'ın oynadığı hazırlık maçında, yaşanan ikili mücadelede Marcao'nun Milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığına ilişkin haber, genç oyuncu tarafından yalanlandı. Halil Dervişoğlu yaptığı açıklamada, "Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur." ifadelerini kullandı.