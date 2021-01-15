Erol Bulut: Perotti büyük ihtimalle aramızdan ayrılacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bu yaz Roma'dan transfer edilen ve bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Arjantinli yıldız Diego Perotti için, "Muhtemelen aramızdan ayrılacak. Yerine transfer yapacağız" dedi.

Bulut, sakatlığı bulunan ve Emre Belözoğlu'nun sohbet toplantısında ameliyat olacağını duyurduğu Diego Perotti'yle ilgili açıklamalar yaptı. Bulut, Arjantinli yıldızın yerine transfer yapmak istediklerini dile getirdi. Erol Bulut'un sözleri şöyle:

"Perotti, çok önemli ve değerli bir oyuncu. Katkı sağlaması için transfer edildi. Sakatlıklar onu bir türlü bırakmadı. Ameliyat olacak gibi gözüküyor. 8 aya kadar uzak kalabilir. Aramızdan ayrılacak, öyle gözüküyor. Oraya bir transfer yapacağız."