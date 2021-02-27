Erol Bulut giderse takım Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'na emanet edilecek

Fenerbahçe'de istenilen sonuçlar alınmayınca eleştirilerin hedefinde yer alan teknik direktör Erol Bulut'un takımdan ayrılması durumunda, takım Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e emanet edilecek.

Fenerbahçe’de Trabzonspor deplasmanı her anlamda büyük önem taşıyor. Şu anda yönetim, teknik direktör Erol Bulut ile ilgili sessizliğini koruyor.

Skorer'in haberine göre; Göztepe maçı sonrası çıkan haberlere rağmen Erol Bulut’un geleceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Bunun sebebi ise Trabzonspor maçının gerçek anlamda Erol Bulut için kader mücadelesi olması. Skor kadar oyun da yönetimin genç teknik adam ile ilgili kararında belirleyici olacak. Takımın yine dağınık ve etkisiz bir görüntü sergilemesi durumunda yollar ayrılacak.

Böyle bir durum yaşanırsa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ikilisi ile yola devam edilmesi planlanıyor.