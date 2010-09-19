-EROL BİLGİN TOPLAMDA 314 KİLO KALDIRARAK BRONZ MADALYA ALDI ANTALYA (A.A) - 19.09.2010 - Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 62 kiloda Erol Bilgin, toplamda 314 kilo kaldırarak bronz madalya aldı. Antalya Expo Center'da süren şampiyonada erkekler 62 kiloda mücadele eden Erol Bilgin, silkmedeki ilk hakkında 166 kilo ağırlığı kaldırdı. İkinci hakkında başarısız olan ve 171 kilo ağırlığı üçüncü hakkında kaldıran Bilgin, toplamda 314 kiloya ulaşarak bronz madalya aldı. Bilgin, koparmada aldığı gümüş ile şampiyonayı 2 madalya kazanarak tamamladı. 62 kilo erkekler silkmede Çin'den Jie Zhang 174 kilo ağırlık kaldırarak altın, Kuzey Kore'den Un Guk Kim 173 kilo kaldırarak gümüş, Endonezya'dan Eko Yuli Irawan 172 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı. Toplamda ise 320 kilo ağırlık kaldıran Un Guk Kim altın, 315 kilo kaldıran Jie Zhang gümüş madalya aldılar. Diğer milli halterci Bünyamin Sezer silkmede 155 kilo kaldırdı. Sezer bu sonuçla toplamda genel klasmana giremedi.