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Eroinle yakalanan kadın, tutuklandı

NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 85,37 gram eroin ile yakalanan A

26 Ekim 2018 13:50

NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, 85,37 gram eroin ile yakalanan A.E. (32) isimli kadın, tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu sattığını belirledikleri A.E.\'yi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından çarşamba günü saat 19.30 sıralarında harekete geçen polis, operasyon düzenleyip A.E.\'yi gözaltına aldı. A.E.\'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada, 85.37 gram eroin ele geçirildi. Polisteki, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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