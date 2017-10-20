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Eroini komşusunun çatısına saklamış

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Menderes S

20 Ekim 2017 14:35

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Menderes S.\'nin, eroinleri paketler halinde komşusunun çatısına sakladığı ortaya çıktı. Kiremitlerin altında 600 gram eroin ele geçirilirken, Menderes S. de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi\'nde oturan Menderes S.\'nin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine hareket geçen Narkotim ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmanın ardından dün operasyon düzenledi. Aramada, Menderes S.\'nin evinde, bahçesinde ve çatıda uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Durumdan şüphelenen polis, Menderes S.\'nin komşusunun çatısında yaptığı aramada ise kiremitlerin altındaki paketlerde 600 gram eroin ele geçirdi. Menderes S. gözaltına alınırken, eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 17 bin 500 lira ve 1 av tüfeğine el konuldu. Soruşturma başlatıldı.

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