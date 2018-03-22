Eroin satıcısı yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda üzerinde satışa hazır halde bir miktar eroinle yakalanan H.B. (33) gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen H.B., yakalanarak gözaltına alındı. H.B.\'nin üzerinde yapılan aramada 28 parça halinde 29.50 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından H.B., nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



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