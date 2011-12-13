-Eroin almak için keçi çaldı ADANA (A.A) - 13.12.2011 - Adana'da eroin almak için komşusunun keçilerini çalan madde bağımlısı bir kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde, 4 keçisi çalınan ve bir kişi polise giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, hırsızlığı keçilerin sahibinin komşusu olan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen İbrahim A'nın yaptığını tespit etti. Evinde gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı İbrahim A. sorgusunda suçunu itiraf ederken, çalınan keçiler de sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı İbrahim A, adliyeye sevk edildiği sırada ''Uyuşturucu kullanıyorum. Eroin alabilmek için keçileri çaldım. Devlet beni kurtaracaksa kurtarsın'' dedi.