-EROĞLU'DAN HRİSTOFYAS'A ÇAĞRI LEFKOŞA (A.A) - 15.04.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'a müzakerelerde ''takvim'' belirlenmesi çağrısında bulundu. Vakıflar İdaresi'nin Kıbrıs Türküne devredilmesinin 55. yıldönümü, Vakıflar Haftası çerçevesinde Lefkoşa Bedesten'de düzenlenen törenle kutlandı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs görüşmelerinde ''vakıf malları'' konusunun önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Vakıf mallarını koruma uğraşlarının Kıbrıs'ta Türk varlığının devamı, egemenlik ve özgürlük için verilen hukuksal ve siyasi mücadele için yaşamsal önemi bulunduğunu kaydeden Eroğlu, şöyle devam etti: ''Şurası bir gerçektir ki Kıbrıs'taki Türk vakıf mal ve arazilerinin çok büyük bölümü, İngilizler ve Rumlar tarafından yasadışı yollara başvurularak yağmalandı. Biz bunu asla sineye çekmek niyetinde değiliz. Böyle bir yola başvurmanın, ecdadımızın kemiklerini sızlatacağının bilincindeyiz. O nedenle görüşme masasına sunduğumuz son mülkiyetle ilgili önerilerimizde, yasadışı olarak el değiştiren vakıf mallarını kapsam dışı tuttuk, bu konuyu ayrıca ele almak istediğimizi belirttik. Peki, bu yönde Rum tarafından bir anlayış görüyor muyuz? Hayır, görmüyoruz. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Rum tarafı var olan gerçekleri görmek istemiyor, Kıbrıs adasını nasıl yeniden hegemonyası altına alacaklarının hayali içinde politik manevralara başvuruyor.'' Rum lider Hristofyas'la, dün akşam bir kez daha bir araya geldiklerini anımsatan Derviş Eroğlu, iyi niyetle ve tüm yapıcılığıyla Kıbrıs konusunda bir an önce bir anlaşmaya varılması için samimi bir gayret içinde olduklarını kaydetti. Kıbrıs Türk halkının kendilerinden beklentisinin adil, Kıbrıs'ta varolan gerçeklere dayalı bir anlaşma olduğunu ifade eden Eroğlu, ''Ama bu haklarımızı, hukukumuzu bir tarafa itecek ve sırf Rum tarafı kabul etsin diye halkımızın özgürlüğünü, egemenliğini ortadan kaldıracak, ekonomik ve sosyal yapısını darmadağın edecek bir antlaşma olamaz'' dedi. Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Rum liderliğine çağrımız açıktır ve Vakıflar İdaresi'nin Kıbrıs Türk halkı tarafından geri alınmasının 55. yıldönümü olan bu anlamlı önemli günde yineliyorum: Geliniz, belirli bir takvim yapalım, yoğun bir şekilde çalışalım ve gelecek kuşakların çatışma yaşamayacağı, tüm dünyaya, bölgemize örnek olacak bir antlaşmaya imza atalım.''