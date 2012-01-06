-Eroğlu ve Hristofyas akşam yemeğinde buluştu PİLE (A.A) - 05.01.2012 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Birleşmiş Milletler'in organizasyonu ile BM kontrolündeki karma köy Pile'de akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, liderlerin eşleri, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer, liderlerin özel temsilcileri, BM ve iki taraftan yetkililer katıldı. Pile'deki bir Rum'a ait balık restoranında yemeğe başlayan liderler, daha sonra bir Türk'e ait restoranda yemeğe devam edecekler. Pile'ye önce gelen Cumhurbaşkanı Eroğlu Türk kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Hristofyas Pile'ye geldi ve Rum kahvesine gitti. Liderler daha sonra Pile Meydanı'nda buluşarak işyerlerini ziyaret ettiler. -Eroğlu'nun açıklaması- Cumhurbaşkanı Eroğlu, Pile Türk kahvesinde yaptığı açıklamada 2012'nin bir barış yılı olmasını dileyerek, ''İnşallah bu yıl referandumu yapar, sizlerin gönül rahatlığı ile 'evet' diyeceği bir anlaşmayı gerçekleştiririz'' dedi. Cumhurbaşkanı olduktan sonra Pile'ye ilk kez geldiğini belirten Eroğlu, Hristofyas ile akşam yemeğinde görüşeceklerini söyledi. Rum liderle 22-24 Ocak'ta New York yakınlarındaki Greentree'de Kıbrıs sorununu çözme uğraşı içinde olacaklarını ifade eden Eroğlu, Cumhurbaşkanı seçildiği günden beri Kıbrıs'ta kalıcı, yaşayabilir bir anlaşma arayışı içinde olduğunu kaydetti. Müzakere masasında öneri sunan, zaman zaman Rum tarafını anlaşmaya zorlayıcı esneklikler yapan taraf olduklarını ifade eden Eroğlu, sadece Türk tarafının istemesiyle bir anlaşmaya varmanın mümkün olmayacağını, karşı tarafın da aynı anlayışta olması gerektiğini dile getirdi. Eroğlu şöyle devam etti: ''(Greentree) Bu belki son şanstır diyeceğiz. Çünkü Greentree'de üçlü zirvelerin beşincisini yapacağız. Dün, Downer 'Üçüncü Greentree zirvesi olmayacak' dediğine göre BM'nin de bu zirveden beklentileri var. Aynı beklenti içinde biz de Greentree'ye gidiyoruz. Aynı toplantıda ulaşabileceğimiz anlaşmanın gerçekleşebilmesi için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz.'' Kıbrıs Türk halkının benimseyeceği, referandumda gönül rahatlığıyla oy verebileceği bir anlaşmaya 2012'nin ilk çeyreğinde ulaşmayı umut ettiklerini belirten Eroğlu, havanın yağmurlu olduğuna işaret ederek ''Bereketle geldik. İnşallah bu yıl bereketli bir yıl olur. İnşallah bu yıl barış yılı olur. İnşallah bu yıl referandumu gerçekleştirir, sizlerin gönül rahatlığıyla 'evet' diyeceği bir anlaşmayı gerçekleştiririz'' diye konuştu. Eroğlu daha sonra Pile Türk muhtarlık binasını ziyaret ederek Muhtar Necdet Ermetal'den köyün sorunlarını dinledi. Kıbrıs'ta Türkler ile Rumların yaşadığı tek karma köy olan Pile, Birleşmiş Milletler kontrolünde. 1800 nüfusu olan köyde, 500 Türk yaşıyor.