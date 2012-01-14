-Eroğlu: ''Türklük dünyası bir liderini kaybetti'' LEFKOŞA (A.A) - 13.01.2012 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatıyla ilgili, ''Bir tarih daha göçmüştür'' dedi. Denktaş'ın ölümünün açıklandığı basın toplantısında konuşan Eroğlu, şunları söyledi: ''Bir tarih daha göçmüştür. Kıbrıs Türk halkının ve Türklük dünyasının başı sağolsun. Sadece Kıbrıs Türkü değil Türklük dünyası bir liderini kaybetmiştir. Yaslı aileye başsağlığı diliyorum. Elbette Kıbrıs Türk halkı Baba Denktaş'ı unutacak değildir. Kıbrıs Türkünün nerelerden nerelere geldiğini Sayın Denktaş'ın kitapları okunduğu takdirde, yetişen gençlerimiz de iyi anlayacaklardır. Nerelereden nerelere ve ne mücadeleler verilerek kimlerle gelindiğini elbette tarih yazacaktır. İşte bu tarihi zaman limiti içerisinde en önemli aktörlerden birisi Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'tır.'' Eroğlu, Denktaş'ın verdiği hizmetlerin, siyasi hayatındaki mücadelelerin unutulmayacağını, unutturulmayacağını belirterek, şunları kaydetti: ''Dolayısıyla 'hepimizin başı sağolsun' derken, 'bir tarih göçtü' sözü zannederim az bile gelir rahmetli için. Ama biz Kıbrıs Türkü olarak elbette Kıbrıs Türkünün özgürlük mücadelesinde hayatı hiçe sayarak vermiş olduğu mücadeleyi unutacak değiliz. Uğraşlarıyla ve başarılarıyla 1974 Mutlu Barış Harekatı gerçekleşmiş ve Kıbrıs Türk halkı özgürlüğe varmıştır.'' Denktaş'ın, Barış Harekatı'ndan sonra kurulan federe devlet ve daha sonra kurulan KKTC'nin varlığının devamını ölüm yatağında olduğu anlarda bile istediğini vurgulayan Eroğlu, ''Baba Denktaşımız unutulmayacaktır, unutturulmayacaktır. Kıbrıs Türkünün ve yaslı ailesinin başı sağolun'' dedi. Bu arada, Rauf Denktaş'ın, 17 Ocak Salı günü yapılacak devlet töreniyle toprağa verileceği bildirildi.