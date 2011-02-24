-EROĞLU: TÜRKİYE OLMADAN ÖZGÜRCE YAŞAYAMAYIZ İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ''Müzakere masasında otururken arkamda güçlü bir Türkiye'nin gücünü hissediyorum. Anavatan Türkiye olmadan biz o topraklarda özgürce yaşayamayız'' dedi. Eroğlu, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezince düzenlenen ''Kıbrıs'taki Gelişmeler ve Beklentiler'' başlıklı konferansın ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. Bir katılımcının, ''1974 harekatında dayımı Kıbrıs'ta şehit verdik. Biz, dayımın kardeşlerimiz uğruna öldüğünü bildik. Kıbrıslılara 'besleme' lafını duyduğunuzda ne hissettiniz?'' şeklindeki sorusu üzerine Eroğlu, ''Besleme sözü hepimize ağır geldi'' dedi. Bu sözlerin Kıbrıs halkını üzdüğünü söyleyen Eroğlu, şöyle konuştu: ''Biz Kıbrıs'a Türk olarak gittik. 307 yıl Osmanlı orada kaldı. 1878'den sonra da o topraklarda Kıbrıs Türkünün anası ağladı. O günlerde Türkiye'nin Kıbrıs politikası yoktu. 1957'de milli dava olarak o dönemki Demokrat Parti'nin programına Menderes ile girmiştir. Milli dava olduktan sonra da biz 1963'leri yaşadık. 1974'e kadar da direndik. Bir ailenin 3 kere göçmen olmasının ne demek olduğunu herhalde herkes tahmin eder. O zamanki şartlarda bile Türklüğümüzden taviz vermedik. Türk olduğumuz için ve Türklerin toprağı, Türklerin de vatanı olduğunu bildiğimiz için bir gün anavatan nasıl olsa gelip kurtaracak inancıyla biz mücadele ettik. Kıbrıs'ta İngilize karşı 'Türküm' dedik. Biz İngiliz pasaportlarını reddettik. 11 yıl Rumun silahı altında yaşadık. Biz evden çıkan bir kişinin akşam eve döneceğinden emin değildik. 1974'te Rumların darbesi, arkadan Türkiye'nin müdahalesiyle biz insanca yaşama şansını bulduk.'' Bu gibi lafların tedirginlik yaratacağını ifade eden Eroğlu, KKTC'de 2 Martta yine miting yapılacağını, bu gibi konuşmalara fırsat verecek pankartların asılmaması, sloganların atılmaması için üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Eroğlu, ''İnsanoğluyuz, boş bulunursun bir söz söylersin, ondan sonra bir cümle çeşitli şekillerde yorumlanır. Bunu en iyi yorumlayan da Rum tarafı oldu. Öfkeyle söylenen sözler unutulur. Bizim için bundan sonrası önemli. Anavatansız yaşayamayız. Anavatanımıza her zaman şükran duygularımızla doluyuz. Bunu, buradaki Türk halkı da biliyor. İstisnalar kaideyi bozmaz'' şeklinde konuştu. -''SİNEK KÜÇÜK AMA MİDE BULANDIRIR''- Kıbrıs'taki eylemde açılan pankartlarla ilgili soru üzerine de Eroğlu, şunları söyledi: ''Bizim ilişkilerimiz kardeşlik ilişkisidir. Kıbrıs'ta onurumuzla yaşayabilmek için orada yaşayan Kıbrıslı Türkler de canlarını ortaya koymuştur. Aynı milletin insanları olarak, Kıbrıs'ta yaşayan halkın hem canını kurtarmak hem de gelecekte topraklarında özgürce yaşayacak şekilde garanti altına almak için mücadele ettik. 'Sinek küçük ama mide bulandırır' derler. Bazı siyasi küçük partiler var. Görüşleri bizden farklıdır. Türkiye'de de değişik düşünce içinde olanlar var. Genele baktığınızda, değişik düşünce içinde olanların sayıları çok azdır. Karşılıklı anlayış içinde hareket ederek, ufak tefek şeyleri affetmeliyiz. Bir aile içinde kardeşlerin birbirine küslüğü olmaz mı? Olur. Bizde bir miting olmuştur. Birisi bir cümle söyler, slogan atar, ardından 50 kişi, 100 kişi bağırır. Biri 'yürüyün' dediği zaman coplara karşı yürüyorlar. Toplum psikolojisi içinde atılan bazı sloganları bu kadar büyütmemek gerekir diye düşünüyorum.'' -MÜZAKERELER- Bir katılımcının, ''Rum kesimi bir açıklama yapmak istediğinde veya müzakere masasına oturduğunda bilir ki arkasında güçlü bir Atina vardır. Bir müzakere masasına oturduğunuzda, açıklama yapmak istediğinizde özellikle son 10 yıldır arkanızda güçlü bir Ankara'nın desteğini hissediyor musunuz?'' şeklindeki sorusuna da Eroğlu, ''Müzakere masasında otururken arkamda güçlü bir Türkiye'nin gücünü hissediyorum. Anavatan Türkiye olmadan biz o topraklarda özgürce yaşayamayız'' yanıtını verdi.