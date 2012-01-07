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Dünya

Eroğlu: Türk halkının onaylayacağı bir anlaşma için uğraşıyoruz LEFKOŞA (A.A)

07 Ocak 2012 17:19

-Eroğlu: Türk halkının onaylayacağı bir anlaşma için uğraşıyoruz LEFKOŞA (A.A) - 07.01.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin de onaylayacağı bir anlaşmaya ulaşmayı temenni ettiklerini ve bunun için çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Demokrat Parti'nin (DP) yarın yapılacak kurultayına katılmak üzere KKTC'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ile AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ı kabul etti. DP yetkililerinin de eşlik ettiği AK Parti heyetini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Eroğlu, AK Parti milletvekillerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerine teşekkür etti ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine selamlarını gönderdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Salih Kapusuz da ziyarette, DP'nin daveti üzerine geldiklerini ve bu çerçevede KKTC yetkililerine de ziyaretler yaptıklarını ifade ederek, Türk yetkililerinin selamlarını iletti. Kıbrıs'ı önemsediklerini, Kıbrıs Türk halkının kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayan Kapusuz, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü şekilde devamlılığının da büyük önem taşıdığını kaydetti. -Türkiye'den gelecek su- ''Çalışmalarınızı yakından izliyoruz'' diyen Kapusuz, KKTC'ye su getirilmesiyle ilgili anlaşmanın hafta içinde TBMM'de onaylandığını anımsatarak, böylelikle, fiilen yürütülen çalışmaların hukuki sürecinin de tamamlanmış olduğunu söyledi. Çalışmaların planlandığı şekilde sürdürüldüğüne ve herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığına işaret eden Kapusuz, ''Programda en ufak bir aksama söz konusu değil. Temel atma merasiminde ilan edilen takvim ve tarihte suyumuz gelmiş olacak'' dedi. -Rum tarafı ve AB'ye çağrı- Kapusuz, adada istikrarın devam etmesi ve görüşmelerde başarılı bir sonuca ulaşılması temennisini de dile getirdi. Kıbrıs Türk tarafının samimiyetini bildiklerini vurgulayan Kapusuz, "Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği'ne de samimi ve dürüst olmaları; verdikleri sözlerde durmaları" yönünde çağrı yaptı.

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