Eroğlu: Rumlara mahkûm olmayacağız

Erken seçim sonucunda tek başına iktidar imkânı yakalayan UBP lideri, Cumhurbaşkanı Talat’ın Rumlar ile müzakere sürecine devam edeceğini, ama Rum tarafına mahkûm olacak bir adım atılmayacağını söyledi Kıbrıs'ta bundan sonra ne olacak?Ödünç oylar geri döndü, UBP iktidardaKKTC 'ulusal birlik'te karar kıldı
KKTC’de önceki gün yapılan erken genel seçimi kazanan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın, cumhurbaşkanlığı süresince Kıbrıs Rum Kesimi ile görüşme masasındaki görevinin sürmesi gerektiğini belirterek, “Ama kimse bizden Rum’a mahkûm olacak bir adım da beklemesin” dedi. Rumlar, sonuçtan rahatsız
Seçim zaferinin ardından ilk röportajını Milliyet’e veren Eroğlu, Avrupa Birliği (AB) ve Rum Kesimi’ne, “Türkiye de AB’de olmalı” diye seslendi. Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandığa yansıdığını ifade eden Eroğlu, şu mesajları verdi: AB İLE İLİŞKİLER:
Bizler, Kıbrıs konusunda varılacak bir anlaşmadan sonra AB’ye girmeyi savunuyoruz. Kıbrıs Türk tarafı bir anlaşma metni çıkması için çalışacak. UBP, 1987’den bugüne kadar AB’yi istiyor. Bizler Türkiye’nin AB’de olmasını istiyoruz. UZLAŞMA:
Rum liderliği, AB üyeliği avantajını kullanarak, görüşme masasında çözümsüzlüğe oynamaktadır. Kıbrıs Türk halkının onurunu dikkate alsınlar. Eşit koşullarda bizler anlaşmaya varız. Rumlar bizi, ‘Rum Cumhuriyeti’ altına girecek olanlar şeklinde görmesin, Türklerle paylaşmayı, uzlaşmayı öğrensinler. TALAT’IN GÖREVİ:
Cumhurbaşkanımız Mehmet Ali Talat, cumhurbaşkanlığı görevi süresince, görüşmecilik görevini yürütecek. Bizim açımızdan bir sıkıntı yok. TÜRKİYE’YLE DAHA SICAK:
Bizler, Anavatan Türkiyemizle yakın ilişkiyi her zaman savunan bir partiyiz. Türkiye ile ilişkilerimiz daha da sıcak olacak. Bizim için Türkiye çok önemlidir.
Bu arada UBP’nin seçim zaferinden sonra, Meclis Başkanı Köksal Toptan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, Eroğlu’nu arayarak tebrik etti. Bu arada, seçimlerde partilerin çıkardığı milletvekili sayısı da şu şekilde netleşti:
Ulusal Birlik Partisi (UBP) 26
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 15
Demokrat Parti (DP) 5
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 2
Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) 2 Hükümet formülleri
50 üyeli Cumhuriyet Meclisi’nde hükümet için 26 sandalye yeterli, ancak bu riskli bir rakam olarak değerlendiriliyor. UBP’nin 15 milletvekili kazanan CTP ile hükümet kurması uzak olasılık olarak görülüyor. UBP’nin, 5 milletvekili çıkaran DP ve 2’şer milletvekilliği kazanan TDP ve ÖRP ile koalisyon kurması olası formüller arasında.