Eroğlu: Rumlara mahkûm olmayacağız

Kıbrıs'ta bundan sonra ne olacak?

Ödünç oylar geri döndü, UBP iktidarda

KKTC 'ulusal birlik'te karar kıldı

Rumlar, sonuçtan rahatsız

Hükümet formülleri



KKTC’de önceki gün yapılan erken genel seçimi kazanan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın, cumhurbaşkanlığı süresince Kıbrıs Rum Kesimi ile görüşme masasındaki görevinin sürmesi gerektiğini belirterek, “Ama kimse bizden Rum’a mahkûm olacak bir adım da beklemesin” dedi.Seçim zaferinin ardından ilk röportajını Milliyet’e veren Eroğlu, Avrupa Birliği (AB) ve Rum Kesimi’ne, “Türkiye de AB’de olmalı” diye seslendi. Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandığa yansıdığını ifade eden Eroğlu, şu mesajları verdi:Bizler, Kıbrıs konusunda varılacak bir anlaşmadan sonra AB’ye girmeyi savunuyoruz. Kıbrıs Türk tarafı bir anlaşma metni çıkması için çalışacak. UBP, 1987’den bugüne kadar AB’yi istiyor. Bizler Türkiye’nin AB’de olmasını istiyoruz.Rum liderliği, AB üyeliği avantajını kullanarak, görüşme masasında çözümsüzlüğe oynamaktadır. Kıbrıs Türk halkının onurunu dikkate alsınlar. Eşit koşullarda bizler anlaşmaya varız. Rumlar bizi, ‘Rum Cumhuriyeti’ altına girecek olanlar şeklinde görmesin, Türklerle paylaşmayı, uzlaşmayı öğrensinler.Cumhurbaşkanımız Mehmet Ali Talat, cumhurbaşkanlığı görevi süresince, görüşmecilik görevini yürütecek. Bizim açımızdan bir sıkıntı yok.Bizler, Anavatan Türkiyemizle yakın ilişkiyi her zaman savunan bir partiyiz. Türkiye ile ilişkilerimiz daha da sıcak olacak. Bizim için Türkiye çok önemlidir.Bu arada UBP’nin seçim zaferinden sonra, Meclis Başkanı Köksal Toptan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, Eroğlu’nu arayarak tebrik etti.Ulusal Birlik Partisi (UBP) 26Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 15Demokrat Parti (DP) 5Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 2Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) 250 üyeli Cumhuriyet Meclisi’nde hükümet için 26 sandalye yeterli, ancak bu riskli bir rakam olarak değerlendiriliyor. UBP’nin 15 milletvekili kazanan CTP ile hükümet kurması uzak olasılık olarak görülüyor. UBP’nin, 5 milletvekili çıkaran DP ve 2’şer milletvekilliği kazanan TDP ve ÖRP ile koalisyon kurması olası formüller arasında.