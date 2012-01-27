T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eroğlu New York'tan ayrıldı NEW YORK (A.A)

27 Ocak 2012 02:53

-Eroğlu New York'tan ayrıldı NEW YORK (A.A) - 27.01.2012 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve beraberindeki heyet KKTC'ye dönmek üzere New York'tan ayrıldı. THY ile İstanbul'a hareket eden Eroğlu, eşi Meral Eroğlu ve KKTC heyetini, JFK Havaalanında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan ve KKTC'nin New York Temsilcisi Büyükelçi Hilmi Akil uğurladı. Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile birlikte New York'un Long Island bölgesindeki Greentree çiftliğinde 23-24 Ocak tarihlerinde düzenlenen 5. Kıbrıs üçlü görüşmesine katılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24