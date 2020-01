-Eroğlu New York'tan ayrıldı NEW YORK (A.A) - 27.01.2012 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve beraberindeki heyet KKTC'ye dönmek üzere New York'tan ayrıldı. THY ile İstanbul'a hareket eden Eroğlu, eşi Meral Eroğlu ve KKTC heyetini, JFK Havaalanında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan ve KKTC'nin New York Temsilcisi Büyükelçi Hilmi Akil uğurladı. Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile birlikte New York'un Long Island bölgesindeki Greentree çiftliğinde 23-24 Ocak tarihlerinde düzenlenen 5. Kıbrıs üçlü görüşmesine katılmıştı.