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Dünya

Eroğlu: New York'ta noktayı koyacağız İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2011 22:24

-Eroğlu: New York'ta noktayı koyacağız İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York'taki Kıbrıs görüşmelerine ilişkin, ''Çözüm arayışlarımızı sürdürdük. Kıbrıs'ta devam edeceğiz. İnşallah New York'ta da noktayı koyacağız diye düşünüyoruz'' dedi.  KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Çırağan Sarayı'nda yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Derviş Eroğlu, Türkiye Dışişleri ile zaman zaman ortaya koydukları önerilerde istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, görüşmelerinde Davutoğlu'na bilgi aktardığını söyledi. New York'ta anlaşmaya yönelik önerileri masaya koymaya çalıştıklarını belirten Eroğlu, ''Amacımız, artık 43 yıldan beri devam eden bu müzakerelerin bir olumlu sonuçla sonuçlanması ve Kıbrıs'ta yaşayabilir, kalıcı bir anlaşmanın ortaya çıkması'' diye konuştu. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a da bunun için üçlü zirveyi önerdiklerini kaydeden Eroğlu, bunun dördüncüsünün 30-31 Ekim'de yapıldığını, beşinci zirvenin ise ocak ayında gerçekleşeceğini aktardı.  KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, New York'ta Ban Ki-mun'un da benimsediği öneriler sunduklarını belirterek, ''Çözüm arayışlarımızı sürdürdük. Kıbrıs'ta devam edeceğiz. İnşallah New York'ta da noktayı koyacağız diye düşünüyoruz'' dedi.

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