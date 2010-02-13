Eroğlu müzakere sürecinde Rumları suçladı

T24 - Türk diplomasisi uzun zamandır Rumlara ve AB'ye "Kıbrıs'ta zaman daralıyor, fırsat penceresi kapanıyor" uyarısını yapıyor. Dikkatle izlenen tarihlerden biri de, nisan ayındaki KKTC cumhurbaşkanlığı seçimleri. Seçimlerde aday olan KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, müzakere sürecini ve hakkındaki iddiaları değerlendirdi, "Uzlaşmadan kaçan Rum tarafıdır, bunu artık herkes kabul etsin" dedi. Fulya Soybaş / CNN TÜRK



KKKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs'taki müzakere sürecinin devamına engel olarak görülen bir isim.

Cumhurbaşkanı seçilirse, müzakere sürecinin zora gireceği konusunda neredeyse görüş birliği var. Öyle ki, nisan ayındaki KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi, müzakere takviminde kritik tarih olarak not edilmiş durumda.

Ancak Eroğlu, kendisine yönelik suçlamaları yalanlıyor, "Uzlaşmayan Rum tarafı" diyor.

Rum kesimi, müzakere sürecinde son günlerde en büyük desteği Avrupa Parlamentosu'ndan gördü. AP'nin Türkiye'nin üyeliği ile ilgili raporunda Kıbrıs konusunda sert ifadeler var.

KKTC Başbakanı, "Rapor yazanlar, Kıbrıs'a ancak bir kez geliyor" diyor.

Eroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilerine, gereken mesajları verdiği görüşünde.

KKTC Başbakanı, Ankara ile arasının iyi olmadığı iddialarını da yalanlıyor, "Benim anavatan Türkiye'nin çıkarlarının aksine birşey yapmam sözkonusu değil" diyor.