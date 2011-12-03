-Eroğlu: Müslüman olan yerde cami olacak LEFKOŞA (A.A) - 03.12.2011 - KKTC'de Gazimağusa yakınlarında bulunan Mormenekşe köyüne, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti'nin finansmanıyla, KKTC Vakıflar İdaresi tarafından inşa edilen cami, düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından ibadete açıldı. Açılış törenine, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, Yardım Heyeti Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Duman ile diğer ilgililer de katıldı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın söylendiği açılış öncesinde mevlit okutuldu. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Müslüman olan yerde cami olacağını" belirterek, yıllarca bu ihtiyacını kiliseden camiye dönüştürülen bir mekanda karşılayan Mormenekşe halkının bugün yeni bir camiye kavuştuğunu söyledi. Eroğlu, camilerin ülkeye vurulan mühürler olduğuna işaret ederek, ''Türk olduğumuz gibi, Müslüman bir halkız. Her yerleşim yerinde bir ibadet yeri olması kaçınılmazdır'' dedi. Son zamanlarda birçok yerde yeni camilerin açıldığını ifade eden Eroğlu, Mormenekşe'deki camiyi halka kazandıran Türkiye Büyükelçiliği Yardım Heyeti'ne ve destek veren herkese teşekkür etti. ''Hem Türküz, hem Müslümanız, bu topraklara sahip çıkıyoruz'' diyen Cumhurbaşkanı Eroğlu, caminin, Mormenekşe halkının yerleştiği topraklarda kalıcı olacağının da mesajı olduğunu belirtti. Eroğlu, ''Görüşmeler devam eder, biz inandığımız yolda müzakereleri sürdürürüz. Önemli olan, güven ve huzur içerisinde bu topraklarda yaşamanız, ibadetlerinizi yapmanız. İşte bizim varlık nedenimiz budur'' diye konuştu. Kıbrıs müzakerelerinde esas olanın halk, halkın istekleri ve kalıcı bir çözüm olduğunu vurgulayan Eroğlu, halka güvendiğini ve halkın ne istediğini bildiğini, müzakereleri de bu doğrultuda sürdürdüğünü kaydetti. Uzun süren mücadeleler sonunda bir çatı ve devlet kurulduğunu kaydeden Eroğlu, devletin ve özgürlüğün kıymetinin bilinmesi ve sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Yardım Heyeti Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Duman da KKTC'de güzel bir mabedin ibadete açılmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını belirterek, ''Camiler, bu ülkenin mührü ve tapusudur'' diye konuştu. Açılış sonrasında ise aşure dağıtıldı.