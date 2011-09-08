T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eroğlu: ''Mülkiyette ilerlemeler var'' LEFKOŞA (A.A)

08 Eylül 2011 19:56

-Eroğlu: ''Mülkiyette ilerlemeler var''  LEFKOŞA (A.A) - 08.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la, yoğunlaştırılmış müzakereler kapsamında bugün yaptıkları görüşmede, tarafların ''Mülkiyet'' önerilerine karşı görüşlerin ele alındığını belirterek, ''Bazı konularda ilerlemeler olduğunu söyleyebilirim'' dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Rum lideri Hristofyas'ın müzakereler kapsamındaki görüşmesi sona erdi. Eroğlu, görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklamada, ''Bugün Mülkiyet ile ilgili ikinci görüşmemizi yaptık. Geçen görüşmemizde birbirimize sunduğumuz yazılı öneriler vardı. O öneriler taraflarca değerlendirildi. O önerilere karşı görüşler de bugün bu saatlere kadar görüşüldü, tartışıldı. Bazı konularda ilerlemeler olduğunu söyleyebilirim'' diye konuştu. Müzakerelerde ''gizliklik'' ilkesi olduğunu anımsatarak, buna uyduklarını ve bu konuda yorum yapmak istemediğini ifade eden Eroğlu, ''Bugün yapılan görüşmelerden, ortaya konan her iki tarafın önerilerinin bir kısmında yakınlaşma konusunda mesafe alınmasından dolayı günü iyi değerlendirdiğimizi söyleyebilirim'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24