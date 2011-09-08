-Eroğlu: ''Mülkiyette ilerlemeler var'' LEFKOŞA (A.A) - 08.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la, yoğunlaştırılmış müzakereler kapsamında bugün yaptıkları görüşmede, tarafların ''Mülkiyet'' önerilerine karşı görüşlerin ele alındığını belirterek, ''Bazı konularda ilerlemeler olduğunu söyleyebilirim'' dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Rum lideri Hristofyas'ın müzakereler kapsamındaki görüşmesi sona erdi. Eroğlu, görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklamada, ''Bugün Mülkiyet ile ilgili ikinci görüşmemizi yaptık. Geçen görüşmemizde birbirimize sunduğumuz yazılı öneriler vardı. O öneriler taraflarca değerlendirildi. O önerilere karşı görüşler de bugün bu saatlere kadar görüşüldü, tartışıldı. Bazı konularda ilerlemeler olduğunu söyleyebilirim'' diye konuştu. Müzakerelerde ''gizliklik'' ilkesi olduğunu anımsatarak, buna uyduklarını ve bu konuda yorum yapmak istemediğini ifade eden Eroğlu, ''Bugün yapılan görüşmelerden, ortaya konan her iki tarafın önerilerinin bir kısmında yakınlaşma konusunda mesafe alınmasından dolayı günü iyi değerlendirdiğimizi söyleyebilirim'' dedi.