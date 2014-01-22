Eroğlu: Kuraklık bekleniyordu, su sıkıntısı olmayacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu sene yaşanan kuraklığın olağan bir kuraklık olduğunu belirterek, herhangi bir ile su verememek gibi bir tehlike olmadığını da ifade etti.

A Haber canlı yayınında temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını yanıtlayan Eroğlu, “her 7 yılda bir ülkemizde kuraklık oluyor, diğer senelere göre nerdeyse % 40 – 45, uzun döneme göre %13 oranında bir azalma var. Geçtiğimiz ayları dikkate alırsak belki 70-80 yıllık en kurak dönem olduğunu ifade edebiliriz ancak gerekli eylem planını yaptık’’ dedi.

Eroğlu'nun kuraklık ve su sıkıntısı ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

70-80 yıllık en kurak dönemi



Hemen hemen Türkiye’nin her tarafında aralıklarla yağışlar devam edecek. Bazı bölgelerde kar da var, bu hafta bereketli geçecek. Bazı yerde aralıklı, bazı yerlerde kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Bunları Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasında da ilan ediyoruz. Bu sene geçen yıllara göre kurak geçiyor, diğer senelere göre nerdeyse % 40 – 45, uzun döneme göre %13 oranında bir azalma var. Dolayısıyla bir kuraklık söz konusu. Bu yıl daha yağış bekliyoruz ama geçtiğimiz ayları dikkate alırsak belki 70-80 yıllık en kurak dönem olduğunu ifade edebiliriz.



‘Herhangi bir ile su verememe durumumuz yok’



Türkiye’de bazı yıllarda kuraklık oluyor, su zengini bir ülke değiliz, yarı kurak iklim bölgesindeyiz. Türkiye’de yağışlar bölgeden bölgeye ve mevsimlere göre değişiyor. Bu nasıl bir kuraklık. Biz her sene ocak ayında tüm illerin gerek içme suyu, gerek kullanma, gerek sulama, gerek enerji açısından değerlendirme yapıyoruz. hangi şehirde ne ihtiyaç var diye notlarımızı hazırladık. Şu anda, yağışlar başladı ama bizim tahminimize göre Ocak Şubat Mart aylarında normal ortalama civarında yağış olacağını bekliyoruz. Ama Ekim Kasım Aralık aylarında fazla yağış düşmediği için barajlarda seviye düşük. Şehirden şehre ve barajlara göre değişse de, ortalama yüzde 45 civarında doluluk var. Herhangi bir ilimize su verememe gibi tehlikemiz yok, bunun hesabını yaptık böyle bir tehlike yok.



Bu beklenen bir kuraklık



7 yılda bir Türkiye’de kuraklık oluyor. 2008 yılında 2014 yılında kuraklık tehlikesi olabilir diye eylem planı yaptık. Bu beklenen bir kuraklık. İçme suyu sıkıntısı yaşanmayacak. Edirne’den Kars’a kadar tüm illerimiz için tedbirler alındı.

Çiftçilere vereceğim en büyük müjdem su enerji kullanmadan modern sulama sistemi ile sulanacak “bin günde bin gölet” sulama projemiz var. 334’ü bitti 1000 göleti de yıl sonuna kadar bitireceğiz.