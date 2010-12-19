-EROĞLU KORONER BYPASS AMELİYATI OLDU ANKARA (A.A) - 19.12.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, kalp damarlarıyla ilgili cerrahi bir müdahale için geldiği Özel Ankara Güven Hastanesinde, Koroner Bypass ameliyatı oldu. Ankara Güven Hastanesi Başhekimi Tevfik Ali Küçükbaş, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun bugün koroner arter rahatsızlığı nedeniyle hastaneye geldiğini bildirdi. Gerekli tetkiklerin ardından Eroğlu'nun saat 18.30'da doktor Haldun Karagöz ve ekibi tarafından Koroner Bypass ameliyatına alındığını belirten Küçükbaş, operasyonun başarılı geçtiğini ifade etti. Başhekim Küçükbaş, Eroğlu'nun halen Kardiyovasküler Cerrahisi Yoğun Bakımı'nda tedavi ve takiplerine devam edildiğini kaydetti.