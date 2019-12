-Eroğlu: Konuşulmayan kalmadı LEFKOŞA (A.A) - 14.08.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs konusunun görüşülmeyen, konuşulmayan yanı kalmadığına işaret ederek, ''Bir hız verelim ve netice ortaya çıksın. Ya anlaşalım ya da artık Kıbrıs Türk halkının önü kesilmesin, bir anlaşma imzalanamamasının faturası haksız bir şekilde Kıbrıs Türk halkına ödetilmesin'' dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 37. yıldönümünün kutlandığı KKTC'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı 20 Temmuz 1974'ün ardından görüşmeler nedeniyle ara verilmiş, ancak görüşmelerden sonuç alınmaması üzerine 14 Ağustos'ta yeniden başlayan harekat, 3 gün devam etmiş ve bu harekat sırasında doğuda Serdarlı ile Gazimağusa, batıda da Lefke özgürlüğüne kavuşmuştu. Aynı günlerde Rumların saldırılarına maruz kalan Muratağa-Sandallar ve Atlılar ile Taşkent'te de Kıbrıs tarihinin en büyük katliamları yaşanmıştı. Muratağa-Sandallar ve Atlılar'daki katliamda şehit olan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 125 Kıbrıslı Türk, şehitlikte düzenlenen törenle anıldı. Serdarlı'nın kurtuluşu da Serdarlı'da düzenlenen törenle kutlandı. Törenlere, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük, komutanlar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükleçiliği yetkilileri ve diğer yetkililerle vatandaşlar katıldı. -Cumhurbaşkanı Eroğlu- Kıbrıs Türk halkı için 1974 öncesinin zifiri karanlık olduğunu anlatan Eroğlu, ''İnşallah daha da güzel günlere ulaşılacaktır, bu özgürlük havası her zaman devam edecektir diyorum. Yeter ki, birlik-beraberliğimizi koruyalım, Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi karşılıklı sevgi, saygı ile her geçen gün biraz daha fazla geliştirme gayreti içinde olalım. Bunları yaparsak aşamayacak sorunumuz yoktur'' dedi. -''Nereye geldiğimizi herkes iyi düşünmeli''- Cumhurbaşkanı Eroğlu, 1986 yılında KKTC'nin alt yapı sorunlarının aşılması için, Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemdeki Başbakanı Turgut Özal'la ilk protokolü imzaladıkları zaman nerede olduklarını ve nereye geldiklerini herkesin iyi düşünmesi gerektiğini kaydetti. KKTC'de yapılan yolların öneminde değinen Eroğlu, şöyle devam etti: ''Anavatan Türkiye Başbakanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığımız görüşmeler son derece faydalı geçmiştir. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Sayın Başbakan da Kıbrıs Türk halkının ekonomik gelişmesi, alt yapıda daha ileri noktalara ulaşmasının üzerinde önemle durmaktadırlar. Sayın Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde açıkça Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karayollarının çok daha güvenli ve modern hale getirileceğini, yeni bir hava alanı inşa edilmesine gidileceğini, Anavatan Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz altından borularla su getirilmesi projesinin tamamlanacağını, elektrik enerjisi getirilmesi için de bir sıkıntı bulunmadığını, üniversitelerimizin öğrenci kapasitesinin artırılacağını, turizmdeki yatak sayımızın yükseltilmesi için destek sağlanacağını ortaya koymuşlardır. Bunların yapılması demek, şu andaki kişi başına düşen gelirimizin iki misline çıkması demektir.'' -''En kısa sürede anlaşma olması için çalışıyoruz''- Devam eden Kıbrıs müzakerelerinde, samimi bir şekilde mümkün olan en kısa süre içinde bir anlaşma olması için çalıştıklarını, görüşmeleri yoğunlaştırmak ve bir an önce sonuca varmak istediklerini, ama karşı tarafın pek niyeti olmadığını dile geitren Cumhurbaşkanı Eroğlu, şöyle konuştu: ''Oysa Kıbrıs konusunun görüşülmeyen, konuşulmayan yanı kalmadı. Bir hız verelim ve netice ortaya çıksın. Ya anlaşalım ya da artık Kıbrıs Türk halkının önü kesilmesin, bir anlaşma imzalanamamasının faturası haksız bir şekilde Kıbrıs Türk halkına ödetilmesin. ''Anavatan Türkiye'nin de bizim de tavrımız nettir'' diyen Eroğlu, Rum tarafının 2012'de Avrupa Birliği Dönem Başkanı yapılmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: ''Avrupa Birliği geçmiş hatasına yeni bir hata eklerse Kıbrıs konusunun bir anlaşma ile sonuçlanmasına yeni ve telafisi güç bir zarar daha vermiş, görüşme sürecini baltalamış olacaktır. Umarız doğru yol izlenir.''