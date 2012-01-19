-Eroğlu, KKTC'den ayrıldı LEFKOŞA (A.A) - 19.01.2012 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 22-24 Ocak tarihlerinde New York Greentree'de yapılacak beşinci üçlü Kıbrıs zirvesi için bu akşam KKTC'den ayrılarak İstanbul'a gitti. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Ercan Havaalanı'nda düzenlediği basın toplantısında, zirveye gitmekteki amaçlarının, Kıbrıs konusunda yürütülen müzakerelerden bir uzlaşma çıkması olduğunu söyledi. Buna karşın Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın Ulusal Konsey'den aldığı ''hayır''larla zirveye katılacağını ifade eden Eroğlu, samimiyet ve iyi niyet varsa bu ''hayır''ların ''evet''e çevrilerek bir uzlaşmaya varılabileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu Ercan Havaalanı'ndan Cumhuriyet Meclis Başkanı Hasan Bozer, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Soğancı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu ile Ankara'daki temaslarını tamamlayarak KKTC'ye dönen Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun uğurladı. Eşiyle KKTC'den ayrılan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yarın İstanbul'dan saat 10.50'de New York'a hareket edecek.