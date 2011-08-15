-Eroğlu: Kıbrıs'ta anlaşma istiyoruz GAZİMAĞUSA (A.A) - 15.08.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs'ta bir anlaşma istediklerini ve bunun zamanının geldiğini belirterek, ''Daha fazla uzatmaya gerek yok. Niyet varsa anlaşma yapılır. Yoksa bizi çözümsüzlüğün mağduru olarak tutmaya hakları yoktur'' dedi. 20 Temmuz 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın, 14-15-16 Ağustos'ta yapılan ikinci aşamasında özgürlüğe kavuşan Gazimağusa'nın kurtuluşu kutlandı, şehitler anıldı. Gazimağusa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutlamak için ilk tören Zafer Anıtı'nda yapıldı. Törende anıta çelenkler konuldu. İkinci tören ise Polat Paşa Bulvarı'nda düzenlendi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Başbakan İrsen Küçük, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, komutanlar ile bazı bakan ve milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, törende yaptığı konuşmada, 1963'ten 15 Temmuz 1974'e kadar Gazimağusa bölgesinde yaşanan tüm olaylara şahitlik ettiğini belirterek, ''Bu günlere kolay gelmedik. Birçok şehitler vererek, Anavatan Türkiye'nin 1974 Mutlu Barış Harekatı ile özgürlüğümüze kavuştuk'' dedi. Barış Harekatı’nın yarattığı coğrafya üzerinde meydana gelen eserleri düşündükçe mutlu olduğunu, gurur duyduğunu ifade eden Eroğlu, Gazimağusa'nın ve ülkenin bugün geldiği noktayı, o dönemlerde hayal etmenin bile mümkün olmadığını vurguladı. Eroğlu, ''Mağusa'ya gazilik unvanı boşuna verilmedi. Gazimağusalılar varoluş ve özgürlük için çok mücadele verdi. Mağusa esir düşmemiş, halkımızın esir alınması engellenmiştir'' dedi. Savaşların olmasını asla istemediğini dile getiren Eroğlu, Ada'nın barışla anılmasını ve dünyanın neresinde olursa olsun paranın silahlara değil, aç insanlara ve eğitime harcanması gerektiğini söyledi. Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Eroğlu, ''Çoktan bir anlaşmaya varılması gerekirken hala ortada sonuç yok. Rum komşular 1974 öncesine dönülebileceğine inanıyor'' diyen Eroğlu, Rum yönetiminin 1974 sonrası ortaya çıkan coğrafyayı kabul etmediğini kaydetti. Kıbrıs'ta bir anlaşmaya ulaşılamamasının nedeninin Rum tarafının uzlaşmaz tavrı olduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu: ''Önümüzdeki süreç zor olacaktır. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile kararlaştırdığımız gibi müzakereler devam edecek. Rum tarafının yaşadığı siyasi istikrarsızlık ve Hristofyas'ın tutumu nedeni ile bu sürecin layıkı ile yaşanacağından endişeliyiz. Anlaşma istiyoruz. Zaman geldi. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Niyet varsa anlaşma yapılır. Yoksa bizi çözümsüzlüğün mağduru olarak tutmaya hakları yoktur.'' Tören, resmi geçitle sona erdi. Gazimağusa'da şehitler için Lala Mustafa Paşa Camisi'nde mevlit okutuldu.