-Eroğlu: İnlerine kadar kovalayacağız AFYONKARAHİSAR (A.A) - 25.08.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, teröristleri inlerine kadar kovalayacaklarını bildirdi. Eroğlu, Büyük Taarruz'un 89. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde partililere iftar verdi. Eroğlu, Ramazan'ın insanları birbirine bağladığını, birlik ve beraberliği sağladığını söyledi. Eroğlu, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen Astsubay Ahmet Yumak'ın cenaze törenine katıldığını hatırlatarak, şöyle dedi: ''Hükümetimiz bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak karalılıkla mücadelesini sürdürüyor. Allah, bizi, ülkemizi bölmek isteyen terör örgütünü mahvı perişan etsin. Hükümetimiz bu konuda kararlı, onları inlerine kadar kovalayacağız. Şehidimizin toprağı bol olsun.''