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Dünya

Eroğlu ile Hristofyas buluştu

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas bugün biraraya geldi.

28 Temmuz 2010 03:00

T24- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, bu sabah Lefkoşa ara bölgede bir araya geldi.


TAK ajansının haberine göre, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bir araya geldi.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer tarafından kapıda karşılanan liderler, görüşmede mülkiyet başlığını ele almaya devam edecek.

İki lider bu akşam da Derviş Eroğlu'nun Lefkoşa'daki ikametgahında yemekte bir araya gelecek.


Eroğlu çiftinin ev sahipliğindeki yemekte Hristofyas çiftinin yanı sıra liderlerin özel temsilcileri ile Downer da eşleriyle yer alacak.

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