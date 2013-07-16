Eroğlu: Gezi hadisesi ağaçtan çıktı ama maksadı ağaç değildi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gezi Parkı odaklı gelişmelerle ilgili "Gezi hadisesi ağaçtan çıktı ama maksadı ağaç değildi. Çünkü şu anda Türkiye'de görülmemiş şekilde ağaçlandırma seferberliği başlattık. Son 10 yılda 2 milyar 711 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) DSİ 5. Bölge Müdürlüğünde düzenlediği iftar programına katıldı. İftar sonrası konuşan Eroğlu, Türkiye'nin huzur içinde olduğunu ancak birilerinin düğmeye basarak suni gündemler yarattığını belirtti. Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığına dikkati çeken Eroğlu, bu durumun birlik ve beraberlikle aşılacağını söyledi. Türkiye'de muhteşem bir dönüşüm olduğunu vurgulayan Eroğlu, yüzde 33 enflasyondan şu anda tek rakamlı hanelere inildiğini, Gezi dalgasının enflasyonun yüzde 8'lere çıkmasına sebep olduğunu ifade etti. Türkiye'de son yıllarda çok büyük gelişmeler olduğuna işaret eden Eroğlu, IMF'ye olan borcun ödendiğini, merkez bankasının çok güçlü hale geldiğini hatırlattı.

DSİ'nin bugüne kadar 232 baraj, bin 215 tesis bitirdiğini, bu sene içinde de 300 tesisi bitireceğini belirten Eroğlu, bunların ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını kaydetti. Türkiye'nin HES'lere ihtiyacı olduğunu anlatan Eroğlu, "Türkiye'nin 186 milyar kilovatsaatlik hidroelektirik potansiyeli var. Hatta bu daha da yüksek aslında. 2003 yılında üretilen enerji sadece 26 milyar kilovatsaat gibi çok cüzi bir rakamdı. Bu sene özel sektör devletin 2014 yılında yaptığıyla denk hale geliyor, 2015 ve 2016'da devletin yaptığından daha fazla hidroelektirik enerji santrali kurulu gücü ve üretim olarak öne geçecek" diye konuştu. Özel sektörün barajlarına ve HES'lerine her türlü desteği vereceklerini dile getiren Eroğlu, sulama tesisilerini de bitireceklerini söyledi.

Gezi olaylarına da değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Gezi hadisesi ağaçtan çıktı ama maksadı ağaç değildi. Çünkü şu anda Türkiye'de görülmemiş şekilde ağaçlandırma seferberliği başlattık. Son 10 yılda 2 milyar 711 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. Bizden önce de orman teşkilatı vardı. Fidan üretimi yılda 70 milyon iken biz bunu yılda 470 milyona çıkardık. Geçmişte belediyeler fidan bulmak için imkan bulamazken biz bütün kurum kuruluşlara sivil toplum kuruluşlarına, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Bunu hesap edemeyenler oldu, bu kadar fidan dikilir mi? diye. Hatta Türkiye'nin alanı hesap edilmeye çalışıldı. 780 bin kilometreyi çevirirken bazı muhalefet partilerinin liderleri 780 milyon metrekareyi hesap ediyor. 'Bir metrekareye bir metrekare fidan olsa Türkiye'nin yüzölçümü yetmez' diyor. Orada sıfır hatası yapıyor. Kilometrekareyi metrekareye çevirirken 780 milyon metrekare değil, 780 milyar metrekare olduğunun farkına bizim ikazımızla varıyor."

Tıbbi aromatik bitki merkezleri kurduklarına, dünyaya yılda 370 milyon dolarlık ihracat yaptıklarına dikkati çeken Eroğlu, hedeflerinin bir buçuk milyarlık ihracat yapmak olduğunu söyledi.

Programa DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, İNTES Başkanı Şükrü Koçoğlu ve çok sayıda müteahhit katıldı.