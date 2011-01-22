Eroğlu: Gençleri ‘kızıl elma’yla yetiştirelim

T24 - Çevre Bakanı Veysel Eroğlu, bir okul töreninde yaptığı konuşmada, hedefi olmayan milletlerin tarihten silineceklerini belirterek, “Gençlerimizi 'kızıl elma' ülküsüyle ile yetiştirmemiz lazım'' dedi.



Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Bahçelievler'deki ''Şirinevler İlköğretim Okulu''nun yenilenerek isminin ''Şirinevler Mehmet Şen İlköğretim Okulu'' olarak değiştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Bakan Veysel Eroğlu şunları söyledi:

''Evlatlarımız geleceğimizin teminatı, onlara iyi eğitim vermemiz elzemdir. Hocalarımıza düşen, evlatlarımıza büyük idealler, büyük hedefler göstermek.

Büyük hedefleri olmayan milletler, kurumlar tarih sahnesinden silinmeye mahkumdur. Türkiye'nin büyük hedefleri var.

Dolayısıyla bu gençlerimizi bu ideallerle, bu ülküyle, bu 'Kızıl Elma' ile yetiştirmemiz lazım. Geçmişte atalarımızın 'Kızıl Elma'sı vardı. Herkes bu hedefe kitlenirdi. İnşallah hocalarımız da bu gençlere büyük idealleri, büyük hedefleri gösterir.”



