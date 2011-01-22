T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eroğlu: Gençleri ‘kızıl elma’yla yetiştirelim

Eroğlu, bir okul töreninde yaptığı konuşmada, hedefi olmayan milletlerin tarihten silineceklerini belirterek, “Gençlerimizi 'kızıl elma' ülküsüyle ile yetiştirmemiz lazı

22 Ocak 2011 02:00

T24 - Çevre Bakanı Veysel Eroğlu, bir okul töreninde yaptığı konuşmada, hedefi olmayan milletlerin tarihten silineceklerini belirterek, “Gençlerimizi 'kızıl elma' ülküsüyle ile yetiştirmemiz lazım'' dedi.
 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Bahçelievler'deki ''Şirinevler İlköğretim Okulu''nun yenilenerek isminin ''Şirinevler Mehmet Şen İlköğretim Okulu'' olarak değiştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Bakan Veysel Eroğlu şunları söyledi:

''Evlatlarımız geleceğimizin teminatı, onlara iyi eğitim vermemiz elzemdir. Hocalarımıza düşen, evlatlarımıza büyük idealler, büyük hedefler göstermek.

Büyük hedefleri olmayan milletler, kurumlar tarih sahnesinden silinmeye mahkumdur. Türkiye'nin büyük hedefleri var.

Dolayısıyla bu gençlerimizi bu ideallerle, bu ülküyle, bu 'Kızıl Elma' ile yetiştirmemiz lazım. Geçmişte atalarımızın 'Kızıl Elma'sı vardı. Herkes bu hedefe kitlenirdi. İnşallah hocalarımız da bu gençlere büyük idealleri, büyük hedefleri gösterir.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24