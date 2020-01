-Eroğlu: Esnek ve yapıcı olan bizdik NEW YORK (A.A) - 25.01.2012 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ''Greentree'de yine esneklik gösteren, yapıcı öneriler sunan biz olduk. Rum tarafı ortaya koyduğumuz her öneriyi sadece reddetmiştir. Kendi sabit duruşunu değiştirmemiştir'' dedi. Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un BM'deki açıklamalarının ardından Greentree üçlü görüşmesini Türkevi'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Eroğlu, daha Greentree görüşmesine gelinmeden Kıbrıs Rum Ulusal Konseyi'nin Greentree görüşmesine ilişkin karar alarak birtakım koşullar ortaya koyduğunu vurgulayarak, ''Bu, bir anlamda da Sayın Hristofyas'ın elini bağlamıştır'' dedi. Bu koşulların ''arabuluculuğa, hakemliğe hayır, iç meseleler çözümlenmeden çok taraflı üst düzey toplantıya hayır ve çok taraflı toplantının düzenlenmesi için tarafların rızası şartı'' olduğunu kaydeden Eroğlu, şunları söyledi: ''Bu konuda Rum Ulusal Konseyi mi Sayın Hristofyas'ın elini bağlamış, yoksa Sayın Hristofyas elini kolunu kendi mi bağlatmış, ikinci şık herhalde daha geçerli, çünkü toplantıya oturur oturmaz (Hristofyas) 'Biz bu rakamları aldık değerlendirmemiz gerekir, Kıbrıs'ta değerlendiririz' deyip bu toplantıdan sonuç almak istemediğini ortaya koymuştur.'' ''Greentree'de yine esneklik gösteren, yapıcı öneriler sunan biz olduk. Rum tarafı ortaya koyduğumuz her öneriyi sadece reddetmiştir. Kendi sabit duruşunu değiştirmemiştir. Halbuki Sayın Genel Sekreterin son Cenevre toplantısında da söylediği gibi, Cenevre'den birinci Greentree zirvesine gelmeden önce Kıbrıs'ta al-ver'e başlamamız gerekirdi, ama maalesef ne Kıbrıs'ta al-ver'e başlayabildik, Rumların isteksizliği yüzünden, ne de birinci Greentree'de. Dün tamamladığımız ikinci Greentree zirvesinde ise Rum tarafının tutumunda hiçbir değişiklik olmamıştır maalesef.'' -Çok taraflı toplantıya daha yakınız- Eroğlu, Rum tarafının isteksizliğine rağmen Greentree görüşmesinde son aşamayla ilgili daha somut bir takvimin ortaya çıktığını vurgulayarak, ''Bizim için önemli bir husus da çok taraflı toplantıyla ilgili olarak (Genel Sekreterin yaptığı) açıklamada belirtilen takvimlemedir'' dedi. Eroğlu, ''Bugün çok taraflı toplantıya dünden daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim'' diye konuştu. Hristofyas'ın, Genel Sekreterle bu sabah Genel Sekreterin basına açıklayacağı metinle ilgili olarak da sert ve uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğüne dikkati çeken Eroğlu, ''Tahmin ederim Genel Sekreter bunu bir tarafa not etmiştir, çünkü Hristofyas tavrıyla Genel Sekretere de dolaylı olarak güvenmediğini ortaya koymuştur'' dedi. -Önemli olan Ban'ın kararlı olması- Eroğlu şu anda mühim olanın Genel Sekreterin çok taraflı konferansın yapılması konusunda kararlı olması olduğunu belirterek, şöylei devam etti: ''Hristofyas buraya her istediğini alamayacağını bilerek geldi, Hristofyas Greentree'ye bir anlaşma niyetiyle gelmedi, bu toplantıdan bir şey beklemediğini ortaya koymuştur. Hristofyas 'Ben bunu kabul edemem, bunu kabul edersem Kıbrıs'a dönemem gibi' diyerek biraz da kendini acındırmaya çalışıyor.''