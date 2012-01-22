-Eroğlu: ''Ege'ye yatırım yaptık'' İZMİR (A.A) - 22.01.2012 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir ve Ege Bölgesi'ne yatırım yapılmadığı yönünde yanlış bir kanaatin olduğunu belirterek, oysa sadece kendi bakanlığının Ege Bölgesi'nde toplam 5 milyar 307 milyon lira büyüklüğünde yatırım gerçekleştirdiğini kaydetti. Bakan Eroğlu, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, Ege Bölgesi'nin çok büyük önem taşıdığını, bakanlık olarak ciddi ve büyük projelere imza attıklarını söyledi. Yaptıkları yatırımlarla birçok yerin içme suyu ve sulama suyu ihtiyacını giderdiklerini anlatan Eroğlu, şunları söyledi: ''İzmir'e, Ege Bölgesi'ne yatırım yapılmıyor diye yanlış bir kanaat var. Ege Bölgesi bizim için çok önemli bir bölge. Bakanlık olarak Ege Bölgesi'ne büyük yatırımlar yapıyoruz. 'Ege Bölgesi'ne şu ana kadar 5 milyar 307 milyon TL yatırım yaptık. Bakanlığımızın ismi değişmeden Çevre ve Orman Bakanlığı iken, bu bölgede çok sayıda, yıllarca bitirilemeyen barajları, göletlere bitirdik. Hayal edilemeyen şeyleri yaptık. İzmir'de, Küçük Menderes Havzasında hiçbir tesis, baraj yoktu. Bakırçay Havzası'nda Çaltıkokur Barajı bitti. Yortanlı Barajı da bitmişti. Bu iki büyük barajın açılışını sayın Başbakanımız gelip kendisi yapacak. Birçok ilde içme suyu problemini biz çözdük. Yatırımlarımız devam edecek. 2012'de daha da hızlanalım diye karar aldık. Bunlar taahhüttür. Bakanlığımızın bütün birimleri gece gündüz çalışmak mecburiyetinde. 2012-2015 hedeflerimizi ortaya koyduk. Birinci hedef 2015, ikinci hedef 2023 yılı.'' Eroğlu, bölge illerine yapılan yatırımlar konusunda ise Manisa'ya bakanlık olarak 2003-2011 yılları arasında 390 milyon lira yatırım yaptıklarını bildirdi. Bakanlık olarak bu ilde 27 tane inşaatı devam eden projelerinin olduğunu, 25 adet taşkın koruma projesi yaptıklarını kaydeden Eroğlu, yine kentte 4 adet projesi devam eden, 4 adet ise planlaması devam eden iş olduğunu, ayrıca 42 adet gölet projesi gerçekleştireceklerini belirtti. Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğü'nün de bu kente 9 yılda 807 bin 910 dekar alanda ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışması yapıp 28 milyon fidan diktiğini kaydetti. Bakanlığının en büyük yatırımlardan birini de bölge illerinden Aydın'a yaptığını dile getirerek, bu kente 1 milyar 802 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini, birçok baraj, gölet, sulama ve içme suyu çalışması yaptıklarını anlattı. Tamamlanan 12 adet sulama projesi sayesinde 293 bin dekarlık tarım arazisine su verildiğini ifade eden Eroğlu, bu sayede 19 bin kişiye zirai istihdam sağlandığını, milli ekonomiye ise 515 milyon lira katkı sağlandığını söyledi.