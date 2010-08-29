-EROĞLU: BUNUN KADAR BÜYÜK FELAKET GÖRMEDİM RİZE (A.A) - 29.08.2010 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, sel ve heyelan sonucu 12 kişinin öldüğü Rize'de sadece Ağustos ayında metrekareye 341,7 metreküp yağış düştüğünü belirterek, bu yağışın Anadolu'ya bir yılda düşen yağış miktarından daha fazla olduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, 26 Ağustos Perşembe gecesi etkili olan ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan Gündoğdu belde merkezinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında bazı vatandaşlar, enkaz kaldırma çalışmalarının yeterince hızlı yapılmadığını söyleyerek, Eroğlu'na tepki gösterdi. Daha sonra Veliköy'e giden ve yapılan çalışmaları inceleyen Eroğlu, ardından Gündoğdu Belediye Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Kentte, 26 Ağustos gecesi 12 saatte metrekareye 166 metreküp yağış düştüğünü, ertesi gün ise metrekareye 52,5 kilogram yağış düştüğünü söyleyen Bakan Eroğlu, ''Böylece Rize'de metrekareye 24 saatte 318 kilogram yağış düştü. Rize'de sadece Ağustos ayında metrekareye 341,7 metreküp yağış düşmüş. Bu yağış Anadolu'ya bir yılda düşen yağış miktarından daha fazla. Acımız büyük ama, alınan tedbirler sayesinde çok daha büyük felaketin önüne geçilmiş oldu'' dedi. -BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR- Bakan Eroğlu, heyelan bölgesinde 442 kişinin çalıştığını, 150 de iş makinesi bulunduğunu ifade ederek, ''Bölgeden gelen 40 arama kurtarma ekibi de çalışma yapıyor. Böylece heyelan bölgesinde çalışma yapan ekip 482 kişi oluyor. Ayrıca bunların dışında polis, zabıta, belediye görevlileri de görev yapıyor'' diye konuştu. Rize Afet Bilgi Sistemi Projesi kapsamında Rize'nin farklı yerlerine 3 gözlem istasyonu kurulduğunu, 10 istasyonun kurulması için de çalışma yapıldığını anlatan Eroğlu, ''Heyelan nedeniyle 1 milyon 750 bin lira gönderildi. Bu, ilk etapta gönderilen paradır. İleride yapılacak tespitlere göre gereken yine gönderilecek'' dedi. -DERE YATAĞINA VE HEYELANLI BÖLGEYE EV YAPILMASIN- Bölgede bitki örtüsünün yapısının değişmesinin bu durumda etkisi olduğunu düşündüklerini ifade eden Bakan Eroğlu, ''Vatandaşlarımız dere yatağına, heyelanlı bölgeye ev yapmasınlar. (Az bir su var) deyip derenin yanına ev yapılıyor. Ama 300-500 yılda bir yaşanan yağışlar büyük felaketlere neden olabiliyor. Küresel ısınma nedeniyle Doğu Karadeniz'de 2050 yılında yağışların yüzde 20 oranında artacağını tahminin ediyoruz'' diye konuştu.