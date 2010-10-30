-EROĞLU: BU KADAR KİNDARLIK OLMAZ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 30.10.2010 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Hürriyet Gazetesi başyazarı ve Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi'nin İkizdere Vadisi'nde kurulması planlanan hidroelektrik santraliyle ilgili yazısına ilişkin, ''Fevkalade üzüldük yani bu kadar kindarlık olamaz'' dedi. Afyonkarahisar'da yapımı tamamlanan Zafer Ormanı'nın açılışını gerçekleştiren Bakan Eroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oktay Ekşi'nin yazısına ilişkin soru üzerine ''fevkalade üzüldüklerini'' ifade eden Bakan Eroğlu, şunları söyledi: ''Yazının bir kısmı taşrada çıkmış, bazı yerlerde çıkmamış. Doğrusunu isterseniz çok büyük hakareti ihtiva eden, Başbakanımıza, bana, Enerji Bakanımıza hükümete hakaret ihtiva eden o yazıyı görünce doğrusu hayretler içinde kaldım. Bir kere bizim analarımız, bacılarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz, vatanımız, bayrağımız bizim için son derece mukaddestir. Dolayısıyla onların zihniyeti oysa onu bilemem yani. Ama tabii ki bu hakaret karşısında sessiz kalamayız. Yani çok ayıp etti, ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama biz tabii o şekildeki çok kötü bir sözle cevap verecek değiliz. Ama bununla ilgili hukuki girişimleri başlatıyoruz.'' Avukatlarına talimat verdiğini, hukuki yollardan ne yapılması gerekiyorsa yapılacağını ifade eden Bakan Eroğlu, bu tür olayların Türk medyasına yakışmadığını söyledi. Eroğlu, şunları kaydetti: ''Yakışıksız şeyler hakikaten medyamıza yakışmıyor. Tenkit edebilirsiniz kardeşim, insanları tenkit edebilirsiniz. Eksik iş yapmış olabiliriz, yanlış iş yapmış olabiliriz. Bunları tenkit etmek hakkınız olabilir. Ama bu kadar güzel tesisler yapıyoruz, ardı ardına toplu açılışlar yapılıyor. Tabiatı koruyoruz ve dünyanın en büyük ağaçlandırma seferberliğini yapıyoruz. Gözünüz bunu da görmüyor? Bu kadar insanlar nasıl kindar olabilir? Buna aklımız ermiyor. Hakaret etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Tenkit edebilir, tenkit edene bir şey demiyoruz. Ama yaptıklarımı da vatandaşımız görsün. Zaten görüyor ki vatandaş kaç seçimdir AK Parti'ye arka arkaya destek verdi.'' 12 Eylülde yapılan referandum ile milletin bir kez daha kendilerine destek verdiğini belirten Bakan Eroğlu, ''Milletimizin teveccühü bize yeter. Ama herhalde bununla ilgili Basın Konseyi'nin bu tür hakaretten dolayı nasıl davranacağını merak ediyoruz. Bir takım yazar, çizerlerin, oradaki konsey üyelerinin bu konudaki tutumunu merak ediyoruz'' dedi. Medya patronlarının böyle bir hakaret karşısında nasıl davranacağını da merak ettiklerini belirten Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunlar yakışmayan şeylerdir. Aynı şeyleri medya mensuplarımız yapıyor, bazı medya mensuplarımız. Bazı siyasetçiler yapıyor. Artık temiz siyaset olması lazım. Biz hiç kimseye hakaret etmiyoruz. Hiç kimseyi rencide etmiyoruz. Onun anasıyla, bacısıyla ilgilenmiyoruz. Dolayısıyla bundan böyle temiz siyaset, temiz medya için herkesin gayret etmesi lazım.'' Bakan Eroğlu, bazı medya gruplarının bilgi alma ihtiyacı hissetmeden yayın yaptığını da ifade etti. Bu tür yazılarla kendilerinde bazı medya gruplarının doğrusunu yazma ve doğru haber verme niyeti olmadığı kanaati hasıl olduğunu belirten Bakan Veysel Eroğlu, ''Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Sanki bu kanun bu İkizdere'deki SİT kararıyla alakalı Koruma Kurulu'nun kararıyla alakalı rövanş gibi takdim edildi. Halbuki bunu biz neredeyse 10 ay önce başlattık ve bu çok önceden imzalara açıldı. Yani bu şekilde telakki etmek yanlış. Kaldı ki bunun HES'ler alakası yoktur. HES ile ilgili orada bir cümle dahi yok. Bu fevkalade kusura bakmasınlar yanlış bir husustur'' diye konuştu.