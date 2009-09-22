Eroğlu: Amacımız 72 milyonu kardeş yapmak

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, ''Ekonomik kriz var ama inşallah bunu da aşacağız. Çünkü bu millet herşeyi aşacak güçtedir'' dedi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Veysel Eroğlu, parti binasına gelişinde belde belediye başkanlarının büyük kısmının hazır bulunduğu kalabalık bir partili topluluğu tarafından karşılandı.

Burada yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, G-20 Zirvesi için ABD'ye gittiğini belirten Eroğlu, Türkiye'nin, 800 milyar dolar Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ile dünyada 17. sırada bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin 17.'liğinin bir övünç kaynağı olduğunu, ancak yeterli olmadığını ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

''GSMH'da 17. sırada olmak bizim gibi büyük, şanlı geçmişe sahip bir millete, gönlümüze yine de az geliyor. Başbakanımız, biz bakanlara şöyle bir talimat verdi: 'Gece gündüz çalışacaksınız' İnşallah hedefimiz dünyada ilk 10'a girmek. Tamam, ekonomik kriz var ama inşallah bunu da aşacağız. Çünkü bu millet herşeyi aşacak güçtedir. Yeter ki birlik, beraberlik ve kardeşliğimize herhangi bir helal gelmesin. Her güçlüğü aşarız.''

-KARDEŞLİK PROJESİ-

Ramazan Bayramı'nın tüm ulusu birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını dileyen Eroğlu, ''Bizim bu demokratik açılımdan gayemiz, 72 milyonu bir daha ayrılmayacak şekilde tam olarak kardeş yapmaktır. Bu bir kardeşlik projesidir. Hayır anlamıyorum, bu mu onur kırıcı? Biz zaten kardeşiz. 72 milyon kardeştir. Biz bütün Türkiye'ye, Hakkari'den Kars'a, Edirne'den Muğla'ya kadar her yere hizmet götürüyoruz. Geçmişte yapılanlarla hükümetimizin son 6.5 yılda yaptıklarını lütfen mukayese edin'' diye konuştu.

Afyonkarahisar'da yapılan yatırımlara da değinen Eroğlu, yapılan duble yol çalışmaları hakkında gelinen son noktayı anlattı.

Bakanlığınca Afyonkarahisar'da yapılan çalışmalar ile gölet ve barajlarla ilgili bilgi veren Eroğlu, diğer bakanlıklarla ilgili her konuyu da izlediklerini dile getirdi.

-ŞEHİT AİLESİNE KUR'AN-I KERİM VE BAYRAK-

Parti binasındaki bayramlaşmanın ardından Elazığ'da el bombası patlaması sonucu şehit olan Ali Osman Altın'ın Büyükkalecik beldesindeki ailesini ziyaret eden Eroğlu, şehit babası Ali İhsan Altın'a, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Şehit ailesinin evinde bir süre aileyle sohbet eden Eroğlu, ailenin isteklerini dinledi. Beldelerinin, SİT alanı olması nedeniyle tarlalarının tapuları olmadığını ve destekleme primlerinden de yararlanamadıklarını anlatan Ali İhsan Altın, Eroğlu'ndan yardım istedi.

Şehit ailesinin ve Büyükkalecik belde sakinlerinin sıkıntılarıyla yakından ilgileneceğini belirten Eroğlu, beldede Şehit Ali Osman Altın'ın isminin verileceği ormanlık alan ile bir de mesirelik yapılması için talimat verdi.

Büyükkalecik'teki ziyaretin ardından Şuhut'a ailesinin yanına geçen Eroğlu, yarın burada düzenlenecek olan bayramlaşma törenlerine de katılacak.