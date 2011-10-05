-Eroğlu: AB ve ABD, Rumları şımartıyor LEFKOŞA (A.A) - 05.10.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetiminin, Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından, petrol ve doğalgaz arama konusunda şımartıldığını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, Euronews'a verdiği demeçte, Rumların petrol arama çalışmaları ve gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eroğlu, KKTC ile Türkiye'nin olay çıkarma düşüncesi olmadığını, ancak Türk gemilerine sismik araştırma sırasında yapılacak müdahalenin cevapsız kalmayacağını söyledi. Derviş Eroğlu, ''Ama bizim temennimiz böyle bir olayın olmamasıdır. Ama olursa, dediğim gibi bunu cevapsız bırakmayız. Yalnız bizim kavga çıkarmaya, savaş çıkarmaya hiç niyetimiz yoktur'' dedi. Yer altı zenginliklerinin, Rumların hakkı olduğu kadar Kıbrıs Türklerinin de hakkı olduğunu vurgulayan Eroğlu, ''Bizim hakkımız olduğunu söylüyorsa bunu ertelemeleri ve arama çalışmalarına birlikte karar vermemiz gerekirdi'' diye konuştu. Rumların bu arama çalışmalarının tesadüf olmadığını ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade eden Eroğlu, görüşmelerin yoğunlaştırılmış bir şekilde devam ettiği bir dönemde Rum tarafının kazıya başlamasının hoş bir şey olmadığını söyledi. AB ve ABD taraf AB ve ABD'nin duruşuna ilişkin bir soru üzerine, AB'nin ve ABD'nin taraf olduğunu belirten Eroğlu, ''AB, üyesi olduğu için Rum tarafını koruyacak mesaj vermesi doğal. Aramayı yapan Noble şirketi de bir ABD şirketi olduğundan, o da taraftır'' dedi. ''Bu verdikleri destekle Rum tarafını şımartmanın hiçbir anlamı yoktur, çünkü yıllardan beri şımarttıkları bu Rum tarafı, müzakere masasına hiçbir anlaşma yapmamak için oturdu'' diyen Eroğlu, şöyle devam etti: ''Onun için artık Kıbrıs'ta bir anlaşma istiyorsa AB veya ABD, Rumları şımartmak değil, Rumları anlaşmaya teşvik edici bazı kararlar alması gerek. Mesela bizim üzerimizdeki ambargoları kaldırmaları Rumları anlaşmaya teşvik eden bir olay, zorlayan bir olay olacaktır.''