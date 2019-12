-Eroğlu: "Ocakta müzakerelerin sonunu göreceğiz'' NEW YORK (A.A) - 02.11.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, gelecek yıl Ocak ayında Greentree'de yapılacak 5. üçlü görüşmeye ilişkin olarak ''Ocak ayında artık müzakerelerin sonunu göreceğiz'' dedi. Eroğlu, Greentree çiftliğinde 30-31 Ekim'de düzenlenen Kıbrıs görüşmelerine ilişkin olarak New York'taki Türkevi'nde basın toplantısı düzenledi. Eroğlu, Ocak ayında Greentree'de yapılacak son zirvede görüşmeleri tamamlamak ve bir anlaşmaya varmak arzusunda olduklarını belirterek ''Bütün gayretimiz, bütün çalışmamız o yönde olacaktır'' dedi. Soruları da yanıtlayan Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban'ın üçlü görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, ''son aşama'' gibi bir ifade kullanmasının önemine yönelik bir soru üzerine, ''Biz özellikle son Cenevre toplantısında Sayın Genel Sekreterle yapmış olduğumuz görüşmede, bu görüşmelerin sonsuza dek devam edemeyeceğini söylemiştik ve Sayın Genel Sekreterin de bizim görüşümüze katılıp görüşmelerin sonsuza dek devam edemeyeceği yönünde açıklama yapması zaten bizi memnun etmişti'' dedi. Greentree toplantısına gelirken ''artık sonu görmek, sürecin nereye gittiğini bilmek arzusunda olduklarını'' New York'a gelmeden önce de ifade ettiklerini belirten Eroğlu, Greentree'de ilk günkü toplantıda Kıbrıs Türk tarafı olarak ''önlerini görmek istediklerini, 43 yıldan beri devam eden görüşmelerin sonsuza dek devam edemeyeceğini'' söylediklerini vurguladı. Eroğlu görüşmelerin uzadıkça her iki tarafta da anlaşma olamayacağı yönünde bir ümitsizliğin ortaya çıktığını dile getirerek, ''Onun için artık bunun bir sonu olması lazım, Sayın Genel Sekreterin yapmış olduğu açıklamada da 'end game' kelimelerini kullanması bizi memnun eden hususlardır. Ocak ayında artık müzakerelerin sonunu göreceğiz'' dedi. Derviş Eroğlu, çoktaraflı konferansın yapılıp yapılmayacağına yönelik bir soru üzerine, Genel Sekreter Ban'ın yapmış olduğu açıklamada da buna atıfta bulunduğunu anımsatarak Ocak ayında yapılacak 5. üçlü görüşmenin ardından Genel Sekreter Ban'ın yapacağı açıklamada durumun ne olup olmayacağının görüleceğini belirtti. Eroğlu bu kapsamda, ''Bizim aldığımız mesaj bu doğrultudadır'' dedi. Eroğlu, ''çoktaraflı konferans'' derken 4'lü veya 5'li zirveyi kastettiğini belirterek ''yani 2-3 garantör, İngiltere katılır mı katılmaz mı bilemiyoruz, Kıbrıs Rum tarafının lideri ve Kıbrıs Türk tarafının lideri şeklinde'' diye konuştu. Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz aramalarının Greentree'deki görüşmelere nasıl yansıdığının sorulması üzerine Eroğlu, Genel Sekreterle yaptıkları üçlü görüşmede kendisinin ''Doğu Akdeniz'de sular ısınmaya başlamıştır, dolayısıyla bu bile bu anlaşmanın ne kadar süratle yapılması gereğini ortaya çıkarması bakımından önemlidir'' dediğini aktardı. Eroğlu, ''Biz de, Sayın Genel Sekreter de, Akdeniz'de bu petrol aramalarının, (müzakere) sürecinin hızlanmasını ve olumlu sonuçlanmasını gerektiren hususlardan bir tanesi olarak karşımıza çıktığı görüşünü paylaşıyoruz'' dedi. -''Greentree'deki görüşmelerde her konuda önerilerimiz oldu''- Greentree'deki görüşmelerde her konuda önerilerinin olduğunu vurgulayan Eroğlu, ''Hatta Kıbrıs'taki son 2 görüşmemizde de bazı ilerlemelere neden olabilecek bazı açılımlar yapmıştık, yönetimde, güç paylaşımında, AB konularında, vatandaşlıkta, birçok konuda bazı adımlar atarak anlaşma arzumuzu açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Burada da gerek üçlü zirvede, gerekse Sayın Genel Sekreterin ekibiyle yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmelerde bu önerilerimizi, düşüncelerimizi ve niyetimizi açık ve net bir biçimde ortaya koyduk, ve bunun sonucunun bir anlaşmayla bağlanması gerektiği üzerinde durduk. Bu bizim niyetimiz'' dedi. Eroğlu, ''Gerek Kıbrıs'ta, gerekse tekrar Greentree'de yapacağımız toplantılarda bu yaklaşmaları, bu köprü kurucu önerileri daha da arttırarak sorunu çözmeye çalışacağız, bu bizim niyetimiz, arzumuz'' dedi.