-Eroğlu: ''2B'de fiyatlar Bakanlar Kurulunda belirlenecek'' AFYONKARAHİSAR (A.A) - 19.11.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''2B ile gerçekten kangren olmuş, hükümetlerin yıllardan beri çözmek istediği, üzerinde şehirler, organize sanayi bölgeleri kurulmuş bu yerlerle ilgili problem tamamen çözülecek'' dedi. Eroğlu, ''Ahmet Şemsettin Karahisari Sanat Günleri'' etkinliğinde gazetecilerin sorusu üzerine, ''2B arazileri düzenlemesine'' ilişkin, orman vasfını kaybetmiş alanların değerlendirmesi konusunda, önce bu arazileri tespit ettiklerini söyledi. Eroğlu, Orman Kadastrosu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün birlikte çalışma yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Neticede bunların büyük bir kısmı tespit edildi. Bu alanların Maliye Hazinesi adına, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü adına tescil işlemleri, hak sahiplerinin, kullanıcıların tespit işlemleri, büyük ölçüde tamamlandı. Bununla ilgili kanun tasarısını da hazırladık. Bunu Maliye, Orman ve Su İşleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları birlikte hazırladı. Bununla ilgili geçen haftaki bakanlar kurulundan sonra ilgili bakanlara sunum yaptık. Müzakere ettik, bazı teklifler oldu. Onları değerlendirdik ve teknik ekip tekrar çalıştı. Bana dün akşam elektronik posta gönderdiler. Tekrar okuyacağım. Bakanlar kuruluna önümüzdeki haftalarda sevk edeceğiz. Daha sonra yüce meclise gidecek. Böylece 2B ile ilgili gerçekten kangren olmuş, hükümetlerin yıllardan beri çözmek istediği, üzerinde şehirler, organize sanayi bölgeleri kurulmuş bu yerlerle ilgili problem tamamen çözülecek.'' Amaçlarının kangren olan, geçmişi 1981 yılı öncesine dayanan bu problemi sonlandırmak olduğunu ifade eden Eroğlu, ''Herkes bir şey söylüyor ama hiçbirinin aslı astarı yok. Biz okuyunca gülüyoruz. 2B'de fiyatlar bakanlar kurulunda belirlenecek'' diye konuştu. Eroğlu, rant sağlayacak olan yerlerin rayiç bedel üzerinden dikkate alınacağını da belirterek şöyle devam etti: ''Ama bazen haksız şekilde, hatta devletin satıp da sonradan mahkeme kararıyla orman olduğuna karar verilen alanlar var. Dolayısıyla devlet tapu vermiş, hatta satmış, parasını almış. Oralar da tabi bedelsiz verilecek. Hakkını teslim edeceğiz. Bu para, depreme karşı yapılacak çalışmalarda, şehirlerin yeniden yapılandırılmasında, orman alanlarının ve orman köylerinin geliştirilmesinde kullanılacak. Şu anda devletin mülkü olan yerlerde vatandaş oturuyor fakat hiçbir bedel ödemiyor, o bedeli almış olacağız.'' Eroğlu, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı: ''Şu anda hazırlık yapılıyor. Başbakanımız açıklayacak. Bedelli askerlik, özellikle şehit ailelerini rahatsız etmeyecek şekilde, hatta sağlanacak gelirlerden onlara yeni imkanlar sağlanacak şekilde düşünülüyor. Kaybolan değerleri, şehitlerimizi geri getirmek mümkün değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama en azından onlarla ilgili birtakım çalışmalar yapılıyor. Biz şehit ailelerine büyük destek veriyoruz. Şehit ailesinden eşidir, çocuğudur, kardeşidir, babasıdır... Bir kişi devlet memuru, kadrolu işçi olarak alınıyor.''