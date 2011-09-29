-Ernst&Young: Yunanistan'ın temerrüde düşmesi kaçınılmaz ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Ernst & Young'un tahminlerine göre Yunanistan'ın temerrüde düşmesi kaçınılmaz. Şirketin 3 aylık tahmin raporuna göre, Avro bölgesindeki borç krizi dinme işareti göstermezken Yunanistan'ın temerrüde düşmesi "kaçınılmaz" olarak görülüyor. Rapora göre, Avro blokundaki resesyon tehlikesi keskin bir şekilde yükselirken, artan finansal gerilimler ve hız kesen ekonomik büyüme, "gerçek bir tehlikenin varlığı" anlamına geliyor. Yunanistan ile ilgili temel soru ise temerrüdün ne zaman ortaya çıkacağı ve nasıl yönetileceği yönünde. Rapora göre, yetkililer Yunanistan, İrlanda ve Portekiz'de karşılaşılan sorunları çözmeye çalışmakta çok ağır kaldı. Yunanistan için temmuzda duyurulan kurtarma paketinin uzun süren tereddütleri ve belirsizliği sonlandırması umut edilmişti; ancak rapor avro bölgesindeki egemen borç krizinin dinme işareti göstermediğini söylüyor. Rapor avro bölgesi ekonomisinin resesyona gitmesi ihtimalinin yüzde 35 olduğunu bildiriyor. Rapor, önceki yüzde 2'lik artış tahmininin ötesinde, avro bölgesinin GSYH'deki artışının bu yıl yüzde 1.6 oranında olabileceği tahminini de yapıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmesi gerektiği belirtilen rapora göre, mali politikalarını rahatlatamayan ya da rahatlatmak istemeyen hükümetlerin yanında ECB biraz manevra imkanı olan tek kurum.