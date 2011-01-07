-ERNST'İN SÖZLEŞMESİ 3 YIL UZATILDI İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - Beşiktaş Kulübü, Alman futbolcusu Fabian Ernst'in sözleşmesini 3 yıl uzatırken, oyuncuya ödenecek ücreti de duyurdu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Fabian Ernst'in sözleşmesinin 2013-2014 sezonu sonuna kadar uzatıldığı, oyuncunun 3 yıl için 4,5 milyon Avro ve ayrıca maç başı ücret alacağı aktarıldı. Ernst'e, Beşiktaş Kulübü'nden 2011-2012 sezonu için 2 milyon Avro garanti ücret, ayrıca bir kereye mahsus olmak üzere 10 maç için maç başı 30 bin Avro'dan toplam 300 bin Avro, 2012-2013 sezonu için 1,5 milyon Avro garanti ücret, ayrıca bir kereye mahsus olmak üzere 10 maç için maç başı 50 bin Avro'dan toplam 500 bin Avro, 2013-2014 sezonu için ise 1 milyon Avro garanti ücret, ayrıca bir kereye mahsus olmak üzere 10 maç için maç başı 70 bin Avro'dan toplam 700 bin Avro daha ödeme yapılacağı ifade edildi.