T24 LogoT24 Logo
Spor

ERNST'İN SÖZLEŞMESİ 3 YIL UZATILDI İSTANBUL (A.A)

07 Ocak 2011 21:40

-ERNST'İN SÖZLEŞMESİ 3 YIL UZATILDI İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - Beşiktaş Kulübü, Alman futbolcusu Fabian Ernst'in sözleşmesini 3 yıl uzatırken, oyuncuya ödenecek ücreti de duyurdu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Fabian Ernst'in sözleşmesinin 2013-2014 sezonu sonuna kadar uzatıldığı, oyuncunun 3 yıl için 4,5 milyon Avro ve ayrıca maç başı ücret alacağı aktarıldı. Ernst'e, Beşiktaş Kulübü'nden 2011-2012 sezonu için 2 milyon Avro garanti ücret, ayrıca bir kereye mahsus olmak üzere 10 maç için maç başı 30 bin Avro'dan toplam 300 bin Avro, 2012-2013 sezonu için 1,5 milyon Avro garanti ücret, ayrıca bir kereye mahsus olmak üzere 10 maç için maç başı 50 bin Avro'dan toplam 500 bin Avro, 2013-2014 sezonu için ise 1 milyon Avro garanti ücret, ayrıca bir kereye mahsus olmak üzere 10 maç için maç başı 70 bin Avro'dan toplam 700 bin Avro daha ödeme yapılacağı ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24