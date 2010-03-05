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Spor

Ernst'in İBB maçına yetişmesi zor

Beşiktaş, Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

05 Mart 2010 02:00

T24 - Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de 10 Mart Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı antrenmanda, futbolcuların pas ve şut çalışmalarının ardından, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptıkları bildirildi.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Fabian Ernst ile Yusuf Şimşek'in katılmadığı, Sivok'un milli takımdan yorgun geldiği için koşu yaptığı, hafif sakatlıkları bulunan Nobre ile Bobo'un ise top çalışmalarında yer almadığı kaydedildi.

Kulüp doktoru Devrim Urgun, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Fabian Ernst'in İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında oynamasının zor olduğunu belirtti. Dr. Urgun, Yusuf Şimşek, Bobo ve Nobre'nin durumlarının ise önümüzdeki günlerde netleşeceğini bildirdi.

Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın (6 Mart 2010) yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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