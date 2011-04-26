T24 LogoT24 Logo
Spor

ERNST VE NOBRE ÇALIŞMAYA KATILMADI İSTANBUL (A.A)

26 Nisan 2011 18:31

-ERNST VE NOBRE ÇALIŞMAYA KATILMADI İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray ile 30 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Konyaspor maçında görev yapan futbolcuların ısınma koşularının ardından çalışmayı tamamladıkları, diğer oyuncuların ise pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptıkları bildirildi. Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Ferrari, Ersan, Almeida ve Bobo'nun yanı sıra Konyaspor maçında sakatlanan Ernst ve Nobre'nin çalışmaya katılmadığı belirtildi. Simao, Quaresma ve Fernandes'in ise salon çalışmaları yaptığı kaydedildi. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Ernst ve Nobre'nin durumlarının bu akşam çekilecek MR sonrasında netlik kazanacağını bildirdi. Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24