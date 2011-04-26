-ERNST VE NOBRE ÇALIŞMAYA KATILMADI İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray ile 30 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Konyaspor maçında görev yapan futbolcuların ısınma koşularının ardından çalışmayı tamamladıkları, diğer oyuncuların ise pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptıkları bildirildi. Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Ferrari, Ersan, Almeida ve Bobo'nun yanı sıra Konyaspor maçında sakatlanan Ernst ve Nobre'nin çalışmaya katılmadığı belirtildi. Simao, Quaresma ve Fernandes'in ise salon çalışmaları yaptığı kaydedildi. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Ernst ve Nobre'nin durumlarının bu akşam çekilecek MR sonrasında netlik kazanacağını bildirdi. Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.