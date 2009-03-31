Ernst: Takıma uyum sağladığımı kanıtladım



Almanya Bundesliga takımlarından FC Schalke 04'ten Beşiktaş'a transfer olan Fabian Ernst, Beşiktaş'a gittiğinde beklentilerin çok yüksek olduğunu gördüğünü, ancak ilk karşılaşmalarda takıma uyum sağladığını kanıtladığını söyledi.



Beşiktaş’ın Alman oyuncusu Ernst, ''www.sport1.de'' adlı internet sayfasında yayınlanan röportajında, Beşiktaş'a gittikten sonra hiç bir maçtan mağlup ayrılmadıklarına işaret ederek, ''Beklentiler çok yüksekti, ancak ilk maçlarda takıma uyum sağladığımı kanıtladım. Taraftarlar da beni benimsedi. Kendimi iyi hissediyorum'' şeklinde konuştu.



İyi bir ekip olduklarını ve hiç bir sorunun bulunmadığını ifade eden Ernst, Sivasspor'a karşı alınan 1-1'lik beraberliğe de memnun olup olmadığı şeklindeki soruya karşılık da ''Bu çok iyi bir oyun değildi, ancak bununla yaşamamız gerekiyor. Her şey bizim elimizde. Derbileri evimizde oynayacağız ve şampiyonluk için 1 numaralı favoriyiz'' dedi.



Ernst, Türkiye'de uzun süre kalıp kalmayacağı şeklindeki bir soru üzerine de takımın gelecek yıllarda büyük başarılar elde edeceğine inandığını, bundan dolayı kendisini çok iyi hissettiğini, profesyonel futbolcu olarak Beşiktaş'ta bulunmanın avantajları olduğunu ifade ederek, gündelik konuların kolaylaştırıldığını ve kendisiyle çok iyi bir şekilde ilgilenildiğini kaydetti.



''Bundesliga'ya dönüşü düşünebilir misiniz'' şeklindeki soruya karşılık da Ernst, şimdilik iyi bir form yakaladığını, bundan dolayı Beşiktaş'a gitmekle doğru bir adım attığına inandığını, gelişmelere bakılması gerektiğini, ancak kendisini iyi hissettiğini ve bir kaç yıl daha Beşiktaş'ta oynayabileceğini söyledi.



