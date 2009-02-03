Ernst: Kalbimi vererek oynayacağım

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabian Ernst, siyah-beyazlı takımın şampiyon olması için bütün kalbini vererek oynayacağını söyledi.



Fabian Ernst, BJK TV'de yer alan röportajında, Beşiktaş'ta bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, havalimanında taraftarların kendisini karşılamasıyla ilgili de "Çok güzel bir duyguydu. Böyle bir anı Almanya'da hiç yaşamadım. Taraftara çok teşekkür ederim" dedi.



Beşiktaş gibi bir kulübün kendisiyle ilgilendiği için çok gururlandığını anlatan Ernst, ilk defa Almanya dışına çıkmasıyla ilgili bir soruya, "Bu hiçbir şekilde handikap olmayacak. Ben oynarken her şeyimi vereceğim. Almanya'da yaptığımı burada da yapacağım" diye yanıt verdi.



Ernst, Almanya'daki Türk oyuncularla Türkiye'ye gelirken bir diyaloğunun olup olmadığı sorusu üzerine de "Tabii hepsiyle görüştüm. Onlarla görüştüğümde bana (İnönü inanılmaz bir yer, gidip kendin görmelisin) dediler" şeklinde konuştu.



Bugüne kadar oynadıkları hazırlık maçından başka Beşiktaş'ı canlı izlemediğini ifade eden Ernst, "Bir tek son Antalyaspor maçını otelde izlemiştim. Golümüz çok güzeldi" dedi.



Ernst, Beşiktaş taraftarlarına da değinerek, "Böyle taraftarlar beni daha çok motive eder. Takım şu an şampiyonluğa oynuyor. Bu baskı şampiyonluğa daha çok yaklaştırabilir. Ben burada Beşiktaş'a tüm kalbimi vereceğim. Şampiyon olmak için bütün kalbimi vererek oynayacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

