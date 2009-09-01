Ermenistan'la diplomatik ilişkilerde yeni dönem

Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin düzeltilmesi adına iki ülke arasında İsviçre’nin arabuluculuğunda iç siyasi istişareleri başlatmak için mutabakata varıldı. Bu istişareler 6 hafta içinde tamamlanacak



Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesini işgal etmesiyle 1993 yılında kesilen Türkiye ile Ermenistan diplomatik ilişkilerinin 16 yıl aradan sonra yeniden tesis edilmesi üzerine ilk somut adım atılıyor. Türkiye, Ermenistan ile “Diplomatik İlişkilerin Tesisi Protokolü”ne dair iç siyasi istişareleri başlatma konusunda mutabakata vararak, bu istişarelerin altı hafta içinde tamamlanacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı dün akşam saat 20.45 sıralarında Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğine yönelik çok kritik bir açıklama yaptı.



Meclis onayı için 6 kritik hafta



Ankara, Erivan ve Bern’de aynı anda yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları ile İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı’nın ortak basın açıklaması”nda şöyle denildi: “Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti İsviçre’nin arabuluculuğu ile sürdürdükleri çabalar bağlamında parafladıkları ‘Diplomatik İlişkilerin Tesisi Protokolü’ ile ‘İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolüne’ne dair iç siyasi istişarelerini başlatma hususunda mutabakata varmışlardır. Bu iki protokol, ikili ilişkilerin makul bir zaman diliminde normalizasyonu için bir çerçeve sunmaktadır. Siyasi istişareler altı hafta içinde tamamlanacak, bunu müteakiben iki protokol imzalanacak ve her iki Parlamentonun onayına sunulacaktır. Her iki taraf anayasal ve yasal prosedürlerine uygun biçimde onay işleminin zamanlıca ilerlemesi için çaba gösterecektir.”

Açıklamada ayrıca, ikili ilişkilerin normalizasyonunun bölgedeki barışa ve istikrara katkı sağlayacağı kaydedilerek, Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti’nin İsviçre’nin desteğiyle ortak gayretlerini sürdürme konusunda kararlı olduğu vurgusu da yer aldı. Diplomatik kaynaklar, gelişmeyi Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulacağına dair atılan ilk somut adım olduğunu kaydederek, atılan bu adımın bir takvime bağlanmasının da bu konudaki bir kararlılığın göstergesi olduğunu söyledi.



Süreç maç günü tamamlanacak



Açıklamada vurgu yapılan siyasi istişarelerin tamamlanması için verilen 6 haftalık sürenin bitiminin 14 Ekim tarihine denk gelmesi de dikkati çekti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın Türkiye ile Ermenistan arasında Dünya Kupası elemeleri çerçevesinde 14 Ekim’de Bursa’da oynanacak maça gelip gelmeyeceği de önem kazandı. Sarkisyan’ın gelmesi halinde Türkiye ile Ermenistan arasında 14 Ekim’de oynanacak maçı Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte izleyecekler.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dün ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile, Irak ve Suriye’nin de içinde bulunduğu 5 ülkeye gerçekleştireceği gezi öncesi kapsamlı bir telefon görüşmesi yaparak, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalizasyon sürecini ele aldı. Açıklamanın Davutoğlu’nun Clinton ile görüşmesinin ardından yapılması da dikkati çekti.