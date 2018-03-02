Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Yarı başkanlık sistemini ardından parlamenter sisteme geçen Ermenistan bugün yeni cumhurbaşkanını seçti. Ermenistan'ın, Britanya Büyükelçisi Armen Sarkisyan yeni cumhurbaşkanı oldu.

Ermenistan Cumhuriyetinin 4. Devlet Başkanı iktidardaki koalisyondan, Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi ve Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi’nden 65 vekilin aday gösterdiği Armen Sarkisyan oldu. Kapalı oylamada 90 milletvekili Sarkisyan'ın lehine oy kullanarak, 10 milletvekili ise ''Hayır'' oyu kullandı. Oylamaya toplam 101 milletvekili katıldı. 1 oy geçersiz sayıldı.

Dün Parlamento oturumundaki konuşmasında Armen Sarkisyan ''Seçilirsem, hepinizin hayal ettiği cumhurbaşkanı olmak için elimden geleni yapacağım'' demişti.

İlk kez Cumhurbaşkanı Parlamento tarafından seçilenErmenistan’da seçim Yerevan saatiyle saat 10:30-11:30’de gerçekleştirilecek. İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi ve Ermeni Devrimci Partisi (Taşnak partisi) tarafından cumhurbaşkanlığına Armen Sarkisyan tek aday olarak gösterildi.

6 Aralık 2015’te yapılan Ermenistan'da yapılan referandum sonucunda, kabul edilen yeni anayasa paketiyle ülkedeki yarı başkanlık olarak nitelenen sistem değişikliğe uğradı. Yeni anayasa paketine göre, parlamento ve başbakanın yetkilerinin artırıldığı belirtilmişti.

Yeni anayasaya göre cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve yerel yönetim birimlerinin temsilcileri tarafından oluşturulacak "Seçim Kurulu" tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanın görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılmasını öngören paket, göreve ikinci kez seçilme hakkını ise kaldırıyor.

İktidardaki Cumhuriyetçi Parti ve Ermeni Devrimci Partisi tarafından aday gösterilen Birtanya Büyükelçisi Armen Sarkisyan, cumhurbaşkanlığı seçimi için tek aday. 1996 yılında başbakanlığa getirilen Sarkisyan, bu görevi 4 ay sürdürmüş, sağlık sorunları sebebiyle istifa etmişti. Ermenistan’da kulislerde Sarkisyan’ın istifası, “siyaseten temiz ve Batılı” izlenimi uyandırması sonucu uygun olmadığı” şeklinde konuşuluyordu.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, ülkesinin Londra Büyükelçisi Armen Sarkisyan'a (65), 2 Mart'ta parlamentoda yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinden aday olmasını önermişti.

Armen Sarkisyan kimdir?

Armen Sarkisyan 23 Haziran 1953’te Yerevan’da doğdu. Yerevan Devlet Ünisversitesi Fizik ve Matematik Fakültesi mezunu. 23 yaşındayken YDÜ öğretim üyesi oldu. 1984-1985 ve 1989-1991 yılları arasında Cambridge Üniversitesi'nde ve Londra Üniversitesi Matematik Enstitüsü’nde yabancı araştırmacı ve öğretim üyesi olan Sarkisyan aynı zamanda Harvard Üniversitesi ve Kennedy Üniversitesi Yönetim Kurul üyesi olmuştu.

Sarkisyan Tetris oyunları yaratan ve satan Tetris-Wordtris şirketinin eş kurucularından biri.

1992-1995 tarhileri arasında Ermenistan’ın Londra Büyükelçisi görevine atandı. Büyükelçi görevini 1998-2000 yıllarında üstlenip Büyükelçiliği 2013'ten şimdiye kadar yönetmekte. 1996 yılında Sarkisyan Ermenistan’ın 5. Başbakanı oldu. Hükümetini 4 aya kadar yürüttükten sonra sağlık durumundan dolayı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Britanya kraliyet ailesi ile yakın dostluk ilişkileri olan Sarkisyan 1997 yılında II. İoannes Paulus tarafından Aziz George, 2008 yılında Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Karekin tarafından Aziz Grigor Lusvaoriç madalyalarına layık görüldü.

Sarkisyan Dünya’nın bir çok ülkesinde sanayi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 15 şirketten ibaret olan Knightsbridge Group şirketinin kurucusudur. 2000 yılından beri Eurasia House International şirketinin kurucu başkanıdır. Sarkisyan aynı zamanda British Petroleum, Alcatel ve Telefonica gibi dünya devlerinin danışmanı.