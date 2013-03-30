Ermenistan’ın milli havayolu iflas etti

Türkiye ile Ermenistan arasında sivil havayolu ulaşımında önemli rol oynayan Ermenistan’ın milli havayolu “Armavia Air” resmen iflas etti.

Armavia Air, 1 Nisan 2013 itibariyle tüm uçuşlarını durdurdu. Ermenistan Devleti’ne yakınlığı ile bilinen “panarmenian” sitesi daha önce de ekonomik açıdan zor duuma düşen ancak değişik sübvansiyonlarla kurtarılan Armavia Air’in dünyadaki ekonomik krizden en fazla etkilenen Ermenistan kuruluşu olduğunu bildirdi.

1996 yılında kurulan şirketin düzenli olarak karşılıklı Erivan-İstanbul ve yaz aylarında da Erivan-Antalya seferleri vardı.



Erivan'a uçuşlar da durdu



Uğur Ergan'ın hurriyet.com.tr'deki haberine göre, Armavia Air'in iflası yanı sıra, Borajet Havayolları da Erivan'a yapmayı planladığı uçuşları durdurdu.

3 Nisan'da başlayacağını açıklanan Van-Erivan uçuşlarının yeniden başlayıp başlamayacağı belli değil. Şirket kaynakları, iptale gerekçe olarak 'yeterli talep alınmaması'nı gösterdi. Ermenistan kaynaklı siteler ise, söz konusu kararın gerisinde Azerbaycan’ın tepkisinin olduğunu iddia edildi.

Borajet geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 3 Nisan itibari ile uçuşlara başlanacağını açıklamıştı.İlk uçuş Narekavan Tur- Borajet ortaklığı ile yapılacaktı.

Van-Erivan seferlerinin tanıtımı, 14 Martta tur şirketlerinin yöneticileri, Ermenistan Maliye Bakanı Yardımcısı, ABD Büyükelçiliğinden temsilcilerin de bunduğu bir toplantı ile Erivan’da yapılmıştı.

Borajet’in de 3 Nisan’da başlaması planlanan ancak daha başlamadan durdurulan Erivan-Van seferleri iki ülke arasındaki havayolu ulaşımı iyice zorlaştı.