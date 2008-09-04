Ermenistan'ın Abhazya yorumu

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, halen Ermeni işgali altında tutulan Yukarı Karabağ'ın bağımsızlığı ile Kosova, Abhazya ve Güney Osetya'nın benzeri konumda bulunduklarını savunarak, "Ermenistan, Yukarı Karabağ'ın bağımsızlığı tanınmadan Kosova, Abhazya, ve Güney Osetya'yı tanıyamaz" dedi.

Serj Sarkisyan, ülkesinin diplomatik misyon temsilcileriyle yaptığı yıllık toplantıdaki konuşmasında, Ermenistan'ın, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarını tanıması yönünde görüşler dile getirildiğini ifade ederek, işgal altında tutulan ve Azeri Türkleri'nin silah zoruyla çıkarıldığı Yukarı Karabağ'ın durumuyla ilgili olarak, "halkın kendi kaderini tayin hakkı sonucu" biçimindeki görüşünü yineledi.

Merkezi Erivan'da olan Mediamax Ajansı'nın haberine göre Sarkisyan, "Yukarı Karabağ ile ilgili sorunun barışçı çözümünü amaçlayan müzakereler sürecinde, Azerbaycan tarafını, çözüm için halkın kendi geleceğini belirleme hakkını tanınmasından başka yol olmadığına ikna edeceklerine inandığını" da kaydetti.