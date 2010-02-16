Ermenistan'dan provokatif şarkı

T24 - Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek 55. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Ermenistan'ı temsil edecek olan Eva Rivas'ın İngilizce söyleyeceği “Apricot Stone” (Kayısı Çekirdeği) adlı parçanın 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını ima eden ifadeler yer aldığı öne sürüldü.



Ermenistan'ın resmi televizyonu AMPTV'nin önceki gece düzenlediği ve 9 sanatçının katıldığı elemelerde, ülkeyi Oslo'da yapılacak 55. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Rus asıllı Eva Rivas'ın (22) seslendirdiği İngilizce “Apricot Stone” adlı parçanın temsil etmesi kararlaştırıldı. Yarışmayı, Moldova için şarkı sözü yazan, besteci Yakup Mutlu da izledi. 2003 yılından beri Eurovision'u izleyen Yakup Mutlu, yarışanlar arasında Emmy ve Mihran'ın favori gösterilmesine rağmen Eva Rivas'ın söylediği ve Türkçesi “Kayısı Çekirdeği” adlı parçanın birinci seçildiğini anlattı.

Eurovision'da İngilizce seslendirilecek şarkının sözlerinin Türkçe'ye çevrilerek incelendiğinde, 1915 olaylarına yönelik Ermeni iddialarını anlatan pasajların bulunduğunu öne süren Mutlu, “Ben Ermeni düşmanı değilim, ancak Kaysı Çekirdeği, üstü kapalı olarak Ermeni iddialarını canlandıran bir şarkıdır” dedi.

Mutlu, şarkının birinci kıtasında, “Uzun yıllar önce, ben küçük bir çocukken/Annem bana 'bilmelisin ki bizim dünyamız acımasız ve vahşi' dedi/Ama sen yolunu soğuk ve sıcaktan geçerek bulabilirsin” sözleriyle “1915 yılındaki göç olayı ve Ermenilerin geçtiği yolların hatırlatıldığı” iddiasında bulundu.

Şarkının devamında, “Bana anayurdumdan geri verilen elimde saklı kayısı çekirdeği/Kayısı çekirdeği, onu donmuş toprağa düşüreceğim/Bırak, onun yetişmesine izin ver/Bana anayurdumdan geri verilen kayısı çekirdeği” sözlerinin yer aldığını belirten Mutlu, “anayurt” sözleriyle Türkiye'nin kastedildiğini savundu.

Mutlu, şarkının “Şimdi kuzey yıldızlarını görüyorum/Fırtınada ışıl ışıl parlıyorlar/Seni sıcak tutması için bir Tanrım var/Şimdi Şiddetli rüzgarlardan korkmuyorum/Esebilirler, ancak kazanamayacaklar” sözleriyle de Türkiye'ye imalar bulunduğunu söyledi.

Yakup Mutlu, “Belki kış gelmeyecek hasat günü ve gecesinde/Belki Tanrı kutsayacak ve koruyacak kutsanmış meyveyi/Ağacımı yükseltecek gökyüzüne/Bir kere el salladım evime/Hoşçakal/Ben yalnızca köklerime geri dönmek istiyorum” sözleriyle de “Türklerin onları yurtlarından etmiş gibi gösterilerek yurduna el salladığının ve kökleri yok edilmiş gösterilerek, köklerine geri dönmek istendiğinin ima edildiği” görüşünü aktardı. Mutlu, şarkının bestecisinin Armen Martirosyan, söz yazarının ise Karen Kavaleryan olduğunu belirtti.