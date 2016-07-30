Ermenistan'daki rehine krizinde çatışma; 60 kişi yaralandı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir polis karakolunda iki haftadır bir grubu rehin tutan silahlı grubun destekçileri ve polis arasında çatışmalar çıktı.

Çatışmalarda onlarca kişi yaralanırken, daha önce yaşanan olaylara karışan üç silahlı kişi yaralandı.

Grup yaklaşık iki hafta önce aralarında Jirair Sefilyan'ın da bulunduğu "siyasi mahkûmların" serbest bırakılması talebiyle bir karakola saldırmış ve içindekileri rehin tutmaya başlamıştı.

Sefilyan, Cumhurbaşkanı Serge Sarkisyan'ın Dağlık Karabağ sorununa yaklaşımına şiddetle karşı.

Dün akşamki çatışmalarda polis "Özgür, Bağımsız Ermenistan", "Serge iktidarı bırak" şeklinde sloganlar atan gruba müdahale etti.

Sputnik Ermenistan Haber Ajansı çatışmalarda 60 kadar kişinin yaralandığını ve bunların 40'ının hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

100'den fazla kişinin de polis tarafından gözaltına alındığı bildiriliyor.

Karakol binasına saldırı

Karakolun 17 Temmuz'da ele geçirilmesinden bu yana sık sık gösteriler düzenleniyor. Olayda bir polis ölmüş ve rehin alınanlar olmuştu.

Rehinelerin bir kısmı daha sonra serbest bırakıldı.

Karakola saldıran grup Sefilyan ve bazı diğer kişilerin serbest bırakılmasını talep eden ve destekçilerini sokaklara çağıran bir video yayınlamıştı.

Grup ayrıca saldırıldığı takdirde karşılık vereceklerini ve teslim olmaya niyetli olmadıklarını açıklamıştı.