T24 LogoT24 Logo
Medya

Ermenistan'daki rehine krizinde çatışma; 60 kişi yaralandı

100'den fazla kişinin de polis tarafından gözaltına alındı

30 Temmuz 2016 14:37

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir polis karakolunda iki haftadır bir grubu rehin tutan silahlı grubun destekçileri ve polis arasında çatışmalar çıktı.

Çatışmalarda onlarca kişi yaralanırken, daha önce yaşanan olaylara karışan üç silahlı kişi yaralandı.

Grup yaklaşık iki hafta önce aralarında Jirair Sefilyan'ın da bulunduğu "siyasi mahkûmların" serbest bırakılması talebiyle bir karakola saldırmış ve içindekileri rehin tutmaya başlamıştı.

Sefilyan, Cumhurbaşkanı Serge Sarkisyan'ın Dağlık Karabağ sorununa yaklaşımına şiddetle karşı.

Dün akşamki çatışmalarda polis "Özgür, Bağımsız Ermenistan", "Serge iktidarı bırak" şeklinde sloganlar atan gruba müdahale etti.

Sputnik Ermenistan Haber Ajansı çatışmalarda 60 kadar kişinin yaralandığını ve bunların 40'ının hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

100'den fazla kişinin de polis tarafından gözaltına alındığı bildiriliyor.

 

Karakol binasına saldırı

 

Karakolun 17 Temmuz'da ele geçirilmesinden bu yana sık sık gösteriler düzenleniyor. Olayda bir polis ölmüş ve rehin alınanlar olmuştu.

Rehinelerin bir kısmı daha sonra serbest bırakıldı.

Karakola saldıran grup Sefilyan ve bazı diğer kişilerin serbest bırakılmasını talep eden ve destekçilerini sokaklara çağıran bir video yayınlamıştı.

Grup ayrıca saldırıldığı takdirde karşılık vereceklerini ve teslim olmaya niyetli olmadıklarını açıklamıştı.

ETİKETLER

ermenistançatışmarehine krizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24