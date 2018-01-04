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Kültür-Sanat

Ermenistan'da bir müzeye Ara Güler ismi verilecek

Ermenistan Kültür Bakanı Armen Amiryan 3 yeni müze açılacağını açıkladı

04 Ocak 2018 11:20

Ermenistan Kültür Bakanı Armen Amiryan Ermenistan'da 3 yeni müze açılacağını açıkladı. Amiryan yeni fotoğrafçılık müzesinin adının büyük olasılıkla Ara Güler adını taşıyacağını söyledi. Amiryan, bir halı müzesinin yanı sıra, Hağpat köyünde Sayat Nova Müzesi’nin de açılacağını ifade etti.

Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısı arasında yer alan Ara Güler, 2013 yılında yaptığı söyleşide Ermeni olduğumu gizledim demişti. Güler söyleşisinde, “Herkes bilmez zaten benim Ermeni olduğumu. Burası acayip bir memlekettir. Puştlar vardır, takar. Yoksa buranın en yerlisi benim” şeklinde demeç vermişti. 

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