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Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin ilk görüşmesi 14 Ocak’ta Moskova’da gerçekleşecek

"Türkiye tarafından 90’lı yılların başında kapatılan sınırın açılmasını bekliyoruz"

13 Ocak 2022 16:07

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin ülkelerin ilişkilerinin normalleştirilmesi için yapacakları ilk görüşmesinin 14 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşeceğini belirtti.
 
Ermenistan devlet haber ajansı Armenpress’a göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin ilk görüşmelerini 14 Ocak’ta Moskova’da gerçekleştireceklerini doğruladı.
 
Unanyan, söz konusu görüşme ile ilişkilerin normalleşmesi süresinin başlayacağını umduklarını kaydederek,"Ermenistan’ın bu diyalogdan beklentisi, esasen 1990’ların başındaki beklentileri ile aynı. Bu sürecin sonucunda Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini ve Türkiye tarafından 90’lı yılların başında kapatılan sınırın açılmasını bekliyoruz” dedi.

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