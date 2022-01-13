Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin ilk görüşmesi 14 Ocak’ta Moskova’da gerçekleşecek

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya koyulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.